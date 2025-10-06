Este es el mejor momento del día para tomarse un café

El café es una de las bebidas más consumidas en el mundo. Esta infusión puede aportar importantes beneficios para el organismo. Pero su exceso puede ser perjudicial.

Conoce cuáles son los beneficios de ingerir esta bebida y cuál es el momento del día ideal para hacerlo. Beber café puede convertirse en un hábito saludable con supervisión médica o de profesionales nutricionistas.

¿Cuál es el mejor momento del día para beber café y cuál es la cantidad máxima recomendada?

Según la información recogida por Cuídate Plus, Teresa Cercós, miembro de la Comisión de Sanidad del Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la Comunidad Valenciana, indica que el mejor momento para beber café es en la mañana. Pero… ¿A qué hora hacerlo?

La infusión se debe consumir aproximadamente 1 hora después de despertar, es decir, cuando los niveles de cortisol (hormona que ayuda a las personas a mantenerse despiertas) comienzan a disminuir. Desde un punto de vista nutricional, el mejor momento sería entre las 9 y las 11 de la mañana.

El consumo máximo de café para una persona sin ninguna patología específica es de 3 a 4 tazas al día. Esta cantidad aporta beneficios y minimiza los posibles efectos adversos relacionados con un consumo excesivo.

¿Cuál es el momento del día en que se debe evitar beber café?

No es recomendable beber café antes de ir a dormir. Lo ideal es hacerlo 6 horas antes de ir a la cama para no afectar la calidad del sueño. Sin embargo, la sensibilidad a la cafeína puede variar de una persona a otra. Lo mejor siempre es consultar con un profesional de la salud.

¿Cuáles son los beneficios de beber café?

