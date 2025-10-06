Michelle Salas preocupa a fans tras foto con muletas; ¿cuál es su estado de salud?

Michelle Salas, una de las herederas de la dinastía Pinal, preocupó a sus fans debido aque apareció en redes sociales utilizando muletas. La hija de Stephanie Salas y Luis Miguel contó que ha enfrentado meses complicados derivado a problemas de salud, pues la complejidad de movilizarse con estos dispositivos ha provocado que su día a día cambie.

“El amor nos salva”, Humberto Zurita defiende de las críticas su relación amorosa con Stephanie Salas TV Azteca [VIDEO] Humberto Zurita asegura que vive un gran momento en su vida, donde abunda el trabajo y el amor. Compartió los detalles de su relación con Stephanie Salas.

“Han sido días un poco duros para mí. Llevo casi un año con una lesión en el menisco, básicamente es unteary cuando la rodilla se bloquea duele muchísimo, al grado de no poder ni apoyar, pero luego se desbloquea y el dolor se va por completo”, escribió en redes sociales.

Explicó que, tras realizarse una resonancia, en un principio los médicos descartaron la necesidad de una cirugía, sin embargo, con el paso de los meses, los dolores y molestias persistieron. “Después el clic siguió presente. Creo que tras mi operación de ligamento cruzado nunca logré recuperar bien los músculos que soportan la rodilla y eso afectó el menisco”, detalló.

“Me hice una segunda resonancia esta semana y la próxima tengo cita con el doctor. Ya existe la probabilidad de que me tengan que operar otra vez”, confesó. Además, admitió que la posibilidad de pasar nuevamente por el quirófano la ha afectado emocionalmente: “No les voy a mentir, psicológicamente es duro para mí, sobre todo siendo alguien a quien le cuesta mucho estar quieta”.

¿Por qué están comparando a Luis Miguel con Taylor Swift?

El nuevo disco de Taylor Swift, The Life of a Showgirl, ha dado mucho de qué hablar, incluso, hay quienes relacionan la melodía de la canción ‘Opalite’ con ‘Dos Enamorados’, tema que popularizó al padre de Salas durante su adolescencia.

Lo que parecía un tema más de la cantante estadounidense terminó convirtiéndose en objeto de comparación debido a que usuarios de redes sociales notaron una similitud sonora con el estilo de ambos temas.

En ‘Opalite’, Swift le canta al amor y a la devoción, usando la piedra opalita como símbolo emocional, aludiendo al mes de nacimiento de su pareja actual, el jugador de fútbol americano Travis Kelce.

