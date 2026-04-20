Las chinches NO solo son negras y podrías confundirlas con otro insecto en tu hogar, cuidado

Las chinches son uno de los insectos más temidos para la mayoría de las personas. Esto ya que se trata de una especie que resulta difícil de controlar, y que si no se detecta rápido, pueden convertirse en una plaga que afecta a sillones, camas, muebles y ropa.

Es por esto que lo ideal es saber exactamente cómo lucen, para así poder encontrarlas a tiempo y evitar que se propaguen. Y una idea que se suele tener, es que estos animales solo son de forma "plana" y con un color oscuro, cuando lo cierto es que hay un tipo de chinches en color verde que casi siempre pasa desapercibida porque se confunde con los bichos del jardín.

Las chinches verdes NO son iguales que las de cama y es importante no confundirlas|Freepik

Chinches verdes: dónde aparecen y cuáles son sus peligros

Lo primero que hay que saber sobre este tipo de insectos, es que a diferencia de las "tradicionales", las chinches verdes casi siempre suelen estar en el exterior, principalmente en áreas naturales o espacios donde hay plantas. De aquí es donde viene su apodo de "chinches de jardín", tal como a las negras se les suele llamar "chinches de cama".

En cuanto a cuáles son los peligros que estos insectos tienen, en realidad no son una amenaza latente, ni para las personas ni para los humanos, según explica un artículo del sitio especializado Windowo. Esto porque su picadura no contiene sustancias nocivas ni se corre el riesgo de desarrollar reacciones adversas de importancia, tal como sí pasa con alacranes y algunos tipos de araña que salen en las casas.

¿Cómo eliminar las chinches verdes de un jardín?

Por otra parte, las chinches verdes sí son perjudiciales para las plantas, ya que van "comiéndose" las hojas, dañan los tallos y dejan un aroma poco agradable en el ambiente. Así que en estos casos lo ideal es realizar una limpieza a las macetas expuestas y supervisar periódicamente que no vuelvan a aparecer.

Las chinches verdes suelen aparecer en áreas verdes y cerca de las plantas|Freepik

Para erradicarlas por completo, también se puede recurrir a los insecticidas y la intensidad de los productos utilizados dependerá de qué tan grande es el jardín y qué tanta es la zona afectada. De acuerdo con información de Grdenia, cualquier fórmula utilizada debe ser tratada con cuidado y combinarse con monitoreos minuciosos.