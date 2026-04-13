3 ideas para ahuyentar mosquitos e insectos de tu patio para que puedas descansar a gusto

Disfrutar de un jardín en el patio suena como el sueño de cualquier familia. Sin embargo, la realidad es otra: a partir de abril, con la llegada del calor, los insectos y mosquitos también aparecen, amenazando con arruinar ese momento de descanso.

La buena noticia es que existen métodos naturales para ahuyentar todo tipo de plagas y recuperar la tranquilidad en tu hogar.

Según The Home Depot, hay plantas que funcionan como una barrera natural contra los zancudos, esos invitados incómodos que no faltan en una reunión con amigos. Estas son algunas de las más efectivas:

Citronela : ya sea en planta, aceite esencial o incluso en velas , es una de las opciones más populares para repeler mosquitos.

: ya sea en planta, , es una de las opciones más populares para repeler mosquitos. Lavanda : su aroma es agradable para las personas , pero insoportable para los mosquitos.

: , pero insoportable para los mosquitos. Eucalipto: su olor penetrante no solo ayuda a ahuyentarlos, también aporta un toque fresco y natural a tu hogar.

Estas plantas ahuyentan a los mosquitos del patio.|(ESPECIAL/GROK AI)

Aunque todavía estás a tiempo de plantar estas especies en tu patio, también funcionan con esencias con estos olores o quemando las hojas de estas plantas para aumentar sus aromas. La mejor idea es ponerlas cerca de puertas y ventanas.

¿Qué provoca a los mosquitos en el patio?

La temporada de calor y la llegada de las lluvias generan el ambiente perfecto para los mosquitos, pero puedes evitarlos en tu patio si cuidas que no se estanque el agua, lo mantienes limpio y te preparas con mosquiteros y plantas naturales que las ahuyentan.

Cuidado con los mosquitos.|(ESPECIAL/CANVA)

Cómo hacer un spray de citronela y lavanda para tus reuniones

Si no tienes las plantas repelentes de mosquitos y otros insectos que te recomendamos al inicio de este artículo, puedes conseguir algunas hojas en el mercado y hacer un spray hirviendo un poco de agua con las ramas de lavanda y hojas de citronela. Cuando se enfríe ponlo en un aromatizador y échale un chorrito de alcohol.

Con este repelente tendrás la solución temporal, pero funcionará para tus reuniones.