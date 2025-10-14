Esto debes hacer si te llaman de tu mismo número telefónico

En la actualidad, el tema de los fraudes parece aumentar. Por si fuera poco, conforme llegan las nuevas tecnologías, son empleadas por la delincuencia, permitiéndoles llegar a sus víctimas de diversas formas, por lo que debemos tener mucho cuidado ante esa situación.

“Traición, Fraude y Engaño” [VIDEO] Palabras con las que describen al supuesto vendedor de un departamento.

Recientemente, hay usuarios que reciben llamadas de su mismo número, deben tener mucho cuidado, ya que es un nuevo modus operandi de estafa. Para que no caigas en sus redes de mentiras, te detallaremos cómo identificarlos y por qué lo hacen.

¿Por qué me siguen llamando del mismo número?

Entre los usuarios, se han percatado de que reciben llamadas de su mismo número, modus operandi reciente que ha sorprendido a varios usuarios. Pero hay que tener mucho cuidado, puesto que son tácticas de fraudes.

Dicha modalidad se conoce con el nombre de SIM swapping, que se destaca por clonar la tarjeta SIM para después tomar el control del número telefónico, buscando obtener dinero mediante la extorsión.

Algunas víctimas, han explicado que los delincuentes se hacen pasar por compañías de teléfono. Además, de destacarse por ser personas tranquilas que no hostigan a los usuarios, siendo una forma de engaño para solicitar y hacer el robo de datos personales.

¿Cómo evitar ser víctima?

Ante el modus operandi de los fraudes, es importante que lo puedas identificar a tiempo, para que puedas evitar caer en sus engaños. Por eso, la Condusef, proporciona las siguientes recomendaciones:

Si recibes llamadas, correos o mensajes que te soliciten información personal, no lo hagas, te arriesgas a sufrir el robo de identidad. Ante eso cambia todas tus contraseñas.

Si fuiste víctima de los engaños, comunícate con tus bancos para hacer el cambio de PIN, modifica todas tus contraseñas.

Ante cargos no reconocidos, realiza la reclamación.

Al recibir llamadas de su mismo número, no intentes marcar, evita realizar cualquier tipo de contacto. Ante el inminente riesgo, comparte la información con tus seres queridos para que no caigas en sus trampas. Recuerda que tu información personal es importante y no debe ser compartida con nadie.