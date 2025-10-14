Manola Díez estuvo al borde de la muerte: así contó su tragedia a Lola Cortés en La Granja VIP

Una conversación íntima entre Manola Díez y Lola Cortés conmovió profundamente a quienes siguen de cerca La Granja VIP. Durante un receso en las actividades, Manola abrió su corazón y compartió con su compañera uno de los momentos más dolorosos y delicados de su vida: una experiencia cercana a la muerte tras convertirse en madre.

¿Qué le pasó a Manola Díez después del nacimiento de su hijo?

Aunque su objetivo era formar una familia más grande, Manola reveló que solo pudo tener un hijo debido a una complicación médica severa conocida como placenta accreta, una condición grave que se presentó durante el parto y que la llevó a sufrir una hemorragia masiva.

Lo que debía ser uno de los días más felices de su vida terminó en una situación crítica, con su vida en riesgo y una larga estancia en terapia intensiva. Según contó, el nacimiento de su hijo fue seguido por una transfusión de sangre de emergencia, una cirugía inesperada y un proceso que la dejó sin matriz. Mientras los médicos luchaban por salvarla, ella sintió que se despedía de este mundo.

La Granja VIP Manola Díez abrió su corazón en una charla con Lola Cortés

La actriz recordó que durante aquellos momentos su cuerpo estaba tan débil que sintió cómo se desvanecía, convencida de que no saldría con vida del hospital. A pesar de lo doloroso que fue revivir ese instante, Manola lo compartió con una serenidad que conmovió a Lola, quien la escuchó con atención y empatía.

Contar esta experiencia permitió conocer una faceta más íntima de Manola, a la vez que dejó ver su fortaleza emocional y su espíritu resiliente. Reconoció que, aunque tuvo miedo, sintió paz al saber que había cumplido su más grande deseo, el de ser madre.

¿Qué es la placenta accreta?

La placenta accreta es una complicación obstétrica en la que la placenta se adhiere de manera anormal a la pared del útero, penetra en el músculo y dificulta su desprendimiento después del parto. Esta condición puede provocar hemorragias severas que ponen en riesgo la vida de la madre, como ocurrió con Manola.

En la mayoría de los casos, el tratamiento implica una cirugía de emergencia e incluso la extirpación del útero para detener la pérdida de sangre. Es una de las causas más peligrosas de complicaciones postparto, por lo que requiere atención médica inmediata.