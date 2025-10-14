Si quieres un cabello sin frizz, esta es la mezcla casera que puedes hacer para no maltratarlo con productos

Nada hay más incómodo que lidiar con el frizz. Este efecto descontrola el cabello y opaca su natural belleza, generando frustración a la hora de peinarlo. Sea cual sea la causa, existen alternativas caseras y económicas que ayudan a devolverle su forma original.

Con pocos ingredientes y pasos sencillos, es posible recuperar la esencia del mismo, dejándolo manejable, saludable y con un aspecto naturalmente impecable. Le explicamos cuál es la mejor alternativa.

¿Cuál es la receta casera para terminar con el frizz?

Una de las formas más efectivas y económicas de controlar el frizz es con una mezcla casera de aceite de coco y miel. Ambos ingredientes son fáciles de conseguir y ayudan a devolver al cabello suavidad, brillo y un aspecto naturalmente saludable.

Según Vogue España, el aceite de coco es un hidratante que penetra en la fibra capilar, aportando nutrición profunda. Su capacidad para suavizar y proteger lo convierte en un gran aliado contra los pelos rebeldes, dejando el cabello sedoso y dócil.

Fuente: Canva Aceite de coco y miel: la fórmula para terminar con el frizz

La miel, en cambio, actúa como humectante natural, reteniendo la humedad y evitando que el cabello se reseque o se encrespe. All Things Hair indica que también aporta brillo y suavidad, aunque su trabajo es más completo ya que va desde la raíz hasta las puntas.

Al combinarse, coco y miel crean un tratamiento potente que nutre, hidrata y controla el frizz. El aceite suaviza y repara, mientras la miel mantiene la hidratación, dejando el cabello más flexible.

¿Cómo aplicar esta mezcla para terminar con el frizz?

Primero debes asegurarte de tener el cabello limpio y ligeramente húmedo. Mezcla en un recipiente dos cucharadas de aceite de coco con una cucharada de miel hasta obtener una pasta homogénea. Esta combinación concentrada permitirá que los ingredientes actúen de manera uniforme.

Comienza aplicando la mezcla desde las puntas hacia la mitad del cabello, evitando la raíz si tu cabello tiende a engrasarse. Masajea suavemente cada sección para que el aceite y la miel penetren bien en la fibra capilar.

Fuente: Canva Una aplicación regular de aceite de coco y miel puede terminar con el frizz.

Deja actuar la mezcla entre 20 y 30 minutos. Para mejores resultados, puedes cubrir tu cabello con un gorro de baño o una toalla tibia.

Luego enjuaga con agua tibia y lava con un champú suave si lo deseas. Con aplicaciones regulares, el frizz se reduce notablemente y el cabello queda hidratado, sedoso y brillante.

¿Por qué aparece el frizz?

El frizz aparece cuando la fibra capilar se ve afectada y pierde su uniformidad, provocando que el cabello se vea esponjado o rebelde. Las cuatro razones principales según Naturtint son:

