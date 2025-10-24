Estos son los 5 mejores balnearios de Morelos: ¿cuáles ya conoces?

Bien dicen que cuando existe la posibilidad de viajar, no se debe desaprovechar, por ello este artículo puede ser de gran utilidad para animarse a realizar el trayecto al estado de Morelos. Desde Ciudad de México son cerca de 2 horas de traslado, por lo que no sería mala opción conocer cuáles son los mejores balnearios y qué atracciones le acompañan para el siguiente fin de semana.

¿Cuáles son los 5 mejores balnearios del estado de Morelos?

Este tipo de espacios en ocasiones se vuelven un problema por la cantidad de gente que va a ellos, sin embargo aquí están las mejores 5 opciones, por si alguna tiene una complicación que al usuario le desagrade. Y en cuanto a los precios, aquí se indica un aproximado, pero lo ideal es preguntar directamente en el sitio para evitar cualquier sorpresa.

Ex Hacienda de Temixco

Esta oportunidad de balneario resulta la más particular, pues aunque tiene sus debidos espacios acuáticos y áreas verdes, tiene una infraestructura que maneja lo clásico de esta ex hacienda. Aquí la entrada de adulto pasa los 400 pesos y cerca de 290 para niños. Sin embargo, desde CDMX hay paquetes que te incluyen transporte y entrada desde $370.

Los Amates

Este sitio apto para toda la familia tiene un espacio muy acogedor con aguas rodeadas de árboles frondosos tipo bosques. Cuenta con su debido espacio de picnic y cabañas que permiten alejarse de lo odioso del entorno citadino. Este sitio ubicado en el Puente Ixtla maneja una entrada general de 90 pesos.

Las Estacas

Este sitio es el espacio más popular en cuanto a balnearios se refiere, cuenta con zona de esnórquel, buceo, recorridos en kayak, spa ecológico, etcétera. Y todo esto es por las aguas que pasan desde el Río Yautepec. Ante eso, el precio de entrada al parque es de 550 para adultos y 350 para niños de cierta estatura. Sin embargo, las actividades tienen un costo extra.

El Rollo

Este es uno de los más populares y no es por nada, pues cuenta con las instalaciones más completas de Latinoamérica. Incluso el nivel organizativo e higiénico destaca en sobremanera. En ese sentido, se sabe ya de sus grandes toboganes, espacios con olas y áreas para niños. Para entrar a este lugar ubicado en Tlaquiltenango debes soltar entre 415 y 495 pesos, mientras que los niños pagan alrededor de 200.

Agua Hedionda

Con un nombre bastante particular, este sitio tiene unos manantiales que producen aguas sulfurosas con propiedades medicinales que se mantienen en una temperatura promedio de 28 grados centígrados. Por ello en Cuautla se encuentra este lugar donde se puede entrar con 100 o 130 pesos si eres adulto u 80 o 100 si se trata de niños. Incluso hay jueves de 2x1, esto en situaciones específicas. Por eso, puedes checar información directamente en sus redes de comunicación.