El Pueblo Mágico de Morelos donde está el hotel más bello y casi nadie sabe que existe, según la IA

Morelos tiene cuatro destinos que gozan del nombramiento de Pueblo Mágico, mismo que reconoce su riqueza cultural, valor histórico y atractivo turístico. Para aquellos que quieren unas vacaciones tranquilas, alejados del caos de la ciudad, existe un lugar en el que hay un hotel que es muy bonito y cómodo, pero que muy poca gente conoce.

Se trata de Xochitepec, ubicado relativamente cerca de Tepoztlán (el punto más famoso del estado), con la diferencia de que no recibe tantos visitantes y conserva todavía un ambiente relajado. Aquí está la Hacienda San Antonio El Puente, un alojamiento acondicionado en una antigua construcción que data del siglo XVIII y es una opción imperdible para descansar.

Hacienda San Antonio El Puente En Xochitepec hay una construcción antigua que fue fue reacondiconada como hotel

¿Cuánto cuesta quedarse una noche en el hotel más lindo y desconocido de Xochitepec?

En el corazón del también llamado “cerro de las flores”, está el hotel Hacienda San Antonio El Puente, que como su nombre lo dice, es un espacio reacondicionado con fines turísticos. A diferencia de otros hospedajes alejados de la ciudad, según la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT, este tiene un servicio de primera calidad con todas las comodidades imaginadas.

Es por esto que el precio sí es un poco más elevado a otras alternativas de alojamientos discretos en algún Pueblo Mágico de México, pero que ofrecen la garantía de que sus huéspedes tendrán la mejor de las experiencias. Los costos por noche van de los 2 mil 300 pesos mexicanos a los 3 mil dos pesos mexicanos, es decir, un estimado de 125 dólares a 174 dólares, por el tipo de cambio actual.

Hacienda San Antonio El Puente El hospedaje en este mágico destino de Morelos son garantía de comodidad

A cambio, ofrece habitaciones espaciosas, jardines vibrantes, una alberca al aire libre, restaurante con acabados lujosos, salas de estar y decoración elegante en todas partes. Por lo que es una opción factible para parejas o matrimonios que quieran conocer Xochitepec y llegar a un sitio romántico.

¿Qué comer en Xohitepec? Los platillos que no te puedes perder

Si quieres aprovechar tu visita a Xochitepec para probar la deliciosa gastronomía del lugar, existe una receta que es famosa por su sabor, según información de la Secretaría de Turismo. Estamos hablando del clemole morelense, servido con carne que se distingue por su suavidad con la que se deshace al morderse y el jugo que desprende cuando se está cocinando.

Destinos Mágicos No te puedes ir de Xochitepec sin probar su deliciosa comida

Como ves, este Pueblo Mágico de Morelos lo tiene todo para que tu visita sea inolvidable: desde el hotel más bello en el que podrás descansar plácidamente porque casi nadie lo conoce, hasta un platillo producido que te dejará fascinado. Lo mejor es que no está muy lejos de la CDMX, por lo que es una excelente alternativa para ir de “road trip” un fin de semana.