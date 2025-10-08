Luna del Castor 2025: ¿Cuándo, a qué hora y dónde ver este evento en México?

Comienza la cuenta regresiva para disfrutar de uno de los eventos astronómicos más llamativos de este cierre del año. La Luna del Castor está más cerca que nunca, motivo por el cual en los próximos párrafos podrás conocer cuándo, dónde y a qué hora la podrás disfrutar en México.

La República será testigo de un evento por demás llamativo en donde los amantes de la astronomía podrán disfrutar de la Luna del Castor, un hecho que se podrá observar en poco menos de un mes. Si vives en México y tienes en mente apreciar este fenómeno, entonces quédate con nosotros.

¿Cuándo, a qué hora y dónde ver la Luna del Castor en México?

Lo primero que tienes que saber es que la Luna del Castor llegará el próximo miércoles 5 de noviembre y esta se podrá ver en México. Para esto, es preciso que tengas en cuenta salir al aire libre cerca de las 18:15 horas, que es el momento en donde se podrá apreciar con más claridad este hecho.

la luna llena del castor pic.twitter.com/YOCffvCpFW — la luna (@moonloverxjpg) November 17, 2024

Te puede interesar: Estas son las mejores Lunas de octubre (FOTOS)

Si tu deseo es que este fenómeno quede para siempre en tu memoria, se recomienda el uso de un tripié para tomar una foto que perdure por mucho tiempo, aunque si tu intención es utilizar el teléfono celular se encomienda reducir el brillo y realizar un enfoque manual para que la foto salga de la mejor forma posible.

¿Qué es la Luna del Castor?

Se trata de un fenómeno astronómico que forma parte de las superlunas consecutivas que habrá en este 2025 y que tiene su nombre gracias a la proximidad de la Tierra, según El Heraldo de México. Aquí, la Luna Llena se vislumbrará más grande y brillante, lo cual hará que su espectáculo sea aún más dominante.

hermosa luna llena del castor pic.twitter.com/xb4eAJGiog — la luna (@moonloverxjpg) November 18, 2024

¿Qué ritual hacer durante la Luna del Castor?

Uno de los rituales que se recomienda hacer en la Luna del Castor, según la fuente antes mencionada, guarda relación con tomar un frasco de vidrio y escribir en papeles pequeños los deseos que tienes para el próximo año. Una vez hecho lo anterior, deberás colocar estos dentro del frasco para, posteriormente, añadir laurel, cuarzo blanco y un poco de canela. Cerrado el frasco, tendrás que dejarlo a la luz de la luna durante una noche.