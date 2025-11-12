Lupillo Rivera lo volvió a hacer: esta vez reveló detalles íntimos de Belinda y fans no se lo perdonaron

Lupillo Rivera volvió a colocarse en el ojo del huracán luego de que hiciera nuevas declaraciones sobre Belinda, reavivando la polémica que ambos protagonizaron hace unos años. El cantante no solo habló de su pasado con la artista, sino que también reveló detalles personales que muchos consideraron inapropiados. Como era de esperarse, las redes sociales no tardaron en reaccionar, y cientos de fanáticos expresaron su descontento y defendieron a la intérprete de “Luz sin gravedad”.

El pasado sábado 8 de noviembre se transmitió "El minuto que cambió mi destino" con el cantautor presente y Gustavo Adolfo Infante leyó un capítulo del libro del “Tragos amargos”, donde se detallan algunas de sus intimidades como pareja de la actriz, pese a que ella había interpuesto acciones legales a quien fuera su novio.

Rivera tiene prohibido hablar de Belinda, pero él sigue mencionando a la cantante, dado que aduce que "no ha recibido ninguna notificación". De hecho, en ese fragmento describe la primera noche que pasó con la modelo, y muchos aseguran que podría haber cometido una falta importante.

Una abogada aseguró que Lupillo Rivera ejerce violencia contra Belinda

La abogada Marcela Torres publicó en su cuenta de Instagram que Lupillo Rivera "sigue usando su libro para humillar y ejercer violencia" en contra de Belinda.

Además, el cantante habla de un momento íntimo con quién era su pareja, sin su autorización y aprovechándose de su imagen.

El libro de Lupillo Rivera sigue en la mira de Belinda

Actualmente, existen dos ediciones del libro de Lupillo Rivera. En el de Estados Unidos tiene fotos de la actriz, mientras que el de México no, dado que Belinda es una marca registrada y no pueden utilizar sus imágenes sin su autorización.

No obstante, Rivera la nombró 33 veces en su libro y aunque no detalló el encuentro íntimo con la cantante, el párrafo que leyeron en el programa podría ser considerado como violencia, de acuerdo a la Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.