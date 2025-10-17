ÚLTIMA HORA: Lupillo Rivera procede legalmente en contra de Belinda. ¡Aquí los detalles!

Luego de varios días sin decir nada, Lupillo Rivera ya respondió a las medidas y el proceso legal que comenzó Belinda en su contra, donde la cantante lo señala de presunta violencia digital y mediática, los detalles del proceso fueron informados por el despacho que representa a la también actriz.

¿Cuál fue la respuesta de Lupillo Rivera?

Por medio de un comunicado en sus redes sociales, los abogados del cantante de regional mexicano han confirmado que van a iniciar acciones legales en contra de Belinda, esto será por difamación y falsedad de declaraciones, situaciones que han afectado la imagen de Lupillo Rivera.

El señor Guadalupe Rivera Saavedra, conocido artísticamente como “LUPILLO RIVERA”, ha conformado un amplio grupo de abogados comandados por los juristas Mariana Gutiérrez y por el suscrito Alonso Beceiro, con el propósito de emprender las acciones jurídicas correspondientes en contra de la señorita Belinda Peregrin Schüll conocida bajo el nombre artístico de “BELINDA

Dichas acciones legales tienen como finalidad aclarar y deslindar responsabilidades derivadas de declaraciones falsas y difamatorias que, según se ha documentado, afectan la honra, la imagen pública y la trayectoria profesional del señor Rivera

¿Por qué Lupillo Rivera va a proceder legalmente contra Belinda?

Fue el pasado 2 de octubre, cuando Belinda asistió a la Fiscalía de la Ciudad de México, donde denunció a Lupillo Rivera, por lo que el cantante menciona en su libro ‘Tragos Amargos’, afirmando que transgrede su intimidad y están usando un imagen sin su permiso.

En las páginas de su libro, el hermano de Jenni Rivera sostiene que tuvo una relación sentimental con Belinda, al grado de mencionar que llegaron a pensar en dar el siguiente paso y formar una familia, temas que la cantante siempre ha negado, por lo que pidió medidas cautelares y que se quite todo el contenido que la menciona en redes sociales.

