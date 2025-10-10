Violencia Digital: Estas son las declaraciones por las que Belinda habría tomado acciones legales contra su ex, Lupillo Rivera

Recientemente se ha confirmado que la cantante, actriz y modelo, Belinda ha interpuesto acciones legales con quien fuera su novio, el cantante Lupillo Rivera luego de que éste revelara algunas de sus intimidades como pareja en su autobiografía titulada: “Tragos amargos”.

Ante ello, mediante un comunicado, el despacho de abogados Maceo Torres & Asociados dio a conocer que Belinda quien argumenta violencia digital, pues las palabras de “El Toro del Corrido” cada vez toman más vuelo en redes sociales.

¿Qué dice el libro de Lupillo Rivera Sobre Belinda?

Dentro de todas las cosas que el cantante habla en su texto, hay algunas partes que hacen referencia a la relación que tuvo con Belinda, donde cuenta sobre la relación de siete meses que mantuvieron en 2019.

Dentro de este noviazgo, Belinda conoció la parte más íntima y familiar de Lupillo, donde se incluyen sus hijos y que incluso hubo cercanía con su hija Lupita.

Una de las partes más llamativas fue cuando se cuenta que Belinda no permitía que el personal doméstico de Lupillo le preparara el desayuno, pues ella misma prefería hacerlo, mostrando cariño en pequeños detalles del día a día.

Otra de las cosas de Belinda a destacar en esta autobiografía es que la artista le habría expresado sus deseos a Rivera formar una familia con él, donde incluso quería tener gemelas con él.

Si bien la relación entre este par de cantantes terminó hace algunos años, en esta última publicación se detalla que habrían puesto fin a la relación por una presunta infidelidad de Beli a Lupillo Rivera.

En el libro se menciona que fue “un noviazgo muy bonito”, el cuál habría durado cerca de siete meses por allá del 2019, pero Lupillo relata en su libro que terminó la relación con Belinda cuando un medio mostró una imagen de Belinda tomada de la mano de otro hombre en un avión, donde escribió: “Para mí se terminó inmediatamente”.

¿Qué medidas tomó Belinda ante estos dichos públicos sobre su intimidad?

De acuerdo con la firma legal antes mencionada, fue el pasado 02 de octubre que se interpuso una querella por violencia digital y violencia mediática, en la que se expresa que, de acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se divulgaron hechos pertenecientes a su vida íntima sin consentimiento.

En este comunicado se aclara que la Fiscalía de la CDMX otorgó medidas de protección inmediatas para Belinda, “reconociendo la existencia de actos de violencia en su contra”.

