Esta es la mejor hora para liberar el estrés, según expertos en psicología

La modernidad en la que vivimos, la cual obliga a las persona a prácticamente no detenerse entre sus actividades laborales, sociales, familiares y amorosas, hace que prácticamente todos sufran importantes periodos de ansiedad y estrés. Ante esta situación, expertos en psicología han determinado una hora crucial para liberar estos apartados de tu cuerpo.

El estrés se ha vuelto cotidiano entre las personas debido a las intensas actividades que deben realizar día a día, lo cual les impide disfrutar de un periodo de relajación y tranquilidad. Si tú eres uno de esos seres que atraviesa por constantes periodos de ansiedad, aquí conocerás la mejor hora para liberarla, de acuerdo con la psicología.

¿Qué hora es perfecta para liberar el estrés, según la psicología?

Expertos en psicología hacen mucho hincapié en elegir adecuadamente las horas para relajar el cuerpo a través de ciclos de meditación o tranquilidad, mismos que, a su vez, tienden a fluir de forma significativamente importante en el bienestar general de las personas no solo en un aspecto de paz, sino también al momento de volverse más productivas.

Dicho lo anterior, la psicóloga Jennifer Harstein menciona que las rutinas nocturnas están diseñadas, entre otras cosas, para mejorar la desconexión del cuerpo y la mente, por lo que son cruciales al momento de liberar el estrés del cuerpo. Ante ello, una recomendación es evitar, en la medida de lo psibole, los aparatos electrónicos a altas horas del día.

La experta en psicología menciona que la luz azul que se emite a través de celulares, televisores o laptops tiende a interferir en el sueño, lo cual aumenta considerablemente los niveles de ansiedad. Bajo este contexto, otros psicólogos mencionan que las primeras horas son cruciales al momento de liberar el estrés de tu cuerpo.

¿Por qué las mañanas son buenas para liberar el estrés?

Durante las primeras horas del día el cerebro se encuentra en un punto notablemente alto de receptividad, lo cual permite que la persona cuenta con mayor disposición emocional. Ante esta situación, Harstein recomienda dedicar entre 15 minutos y media hora a ejercicios relacionados con la mente durante cada mañana.