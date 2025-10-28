Estas son las mejores películas de terror para ver en Halloween y Día de Muertos

Comienza la cuenta regresiva para disfrutar de dos de las celebridades más importantes y, a su vez, llamativas que existen tanto en México como en Estados Unidos. Halloween y Día de Muertos finalmente han llegado, por lo que aquí conocerás las mejores películas de terror a disfrutar en estos días.

El 31 de octubre, así como el 1 y 2 de noviembre, se llevarán a cabo las celebraciones por Halloween y Día de Muertos, festividades que ayudan a unir a la familia y que, dicho sea de paso, fungen como el pretexto idóneo para disfrutar de películas de terror que sí o sí te harán saltar del sofá.

¿Qué películas de terror se recomiendan durante Halloween y Día de Muertos?

Hereditary es considerada una de las películas de terror más importantes que ha habido en los últimos años. Esta salió en el 2018 y cuenta el infierno que una familia vive dentro de su hogar luego de la muerte de la abuela, la cual formaba parte de una delicada secta relacionada con el demonio.

Los amantes de los clásicos no pueden olvidar El Resplandor, película de 1980 en la que un hotel se convierte en un espacio de soledad y locura. Se trata de un filme basado en una novela de Stephen King, lo cual condiciona mucho su trama y la hace una de las favoritas del público por igual.

Finalmente, es preciso hablar de una película que cuenta con actos de terror distintos al resto pero que, sin embargo, es perfecta para Halloween y Día de Muertos. Midsommar del 2019 toma como base principal la luz para narrar una pesadilla que destaca por su experiencia emocional y, sobre todo, visual.

El Exorcista, ¿una obligación para Día de Muertos y Halloween?

Si de películas de terror se trata, la matriarca de este género es, sin duda, El Exorcista. Dicho filme salió en 1973 y, a más de 50 años de distancia, sigue generando miedo y terror en quien la ve, motivo por el cual es imposible que no la veas en compañía de tu familia y seres queridos durante Halloween y Día de Muertos 2025.