El Exorcista: Confirman trilogía con Ellen Burstyn.

Los fanáticos del cine de terror tendrán no una, sino tres películas nuevas sobre lo que ha sido la mejor cinta de miedo de toda la historia del séptimo arte: El exorcista. Tanto es así que algunos de los actores que formaron parte del electo original del film, también estarán en las nuevas cintas.

Noticias acerca del renacimiento de EL EXORCISTA:



· Serán TRES películas, no una, dirigidas por David Gordon Green (HALLOWEEN) para Blumhouse. La primera llegará a cines a finales de 2023.



· La trilogía solo tendrá en cuenta el film de William Friedkin. pic.twitter.com/v5vRUfNJ3g — TerrorActo.Com (@TerrorActo) July 26, 2021

Sin embargo, no se trata de una secuela o una remake, sino que los productores Universal y Blumhouse, que están detrás del proyecto, presentarán una historia totalmente nueva en la que Ellen Burstyn retomará su papel y Leslie Odom Jr. interpretará al padre de un niño poseído.

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De acuerdo a lo que hemos podido saber sobre las películas, Odom buscará al personaje de Ellen para pedirle ayuda ya que antes tuvo que lidiar con su hija, Linda Blair, que había sido poseída en la película original de 1973.

Durante una entrevista, David Gordon Green (Halloween), reveló que el guión de la próxima película de EL EXORCISTA ya está listo y que la cinta es una secuela de la original pic.twitter.com/VY1cv5keoz — MUNDO MORBIDO (@MundoMorbido) July 23, 2021

El director que ha estado al frente de la película Halloween, publicada en 2018, será quien dirigirá las nuevas películas de El exorcista. Se trata de David Gordon Green.

De acuerdo al The New York Times, los derechos de la trilogía costaron más de 400 millones de dólares. Se espera que la primera de las películas llegue a la pantalla grande el 13 de octubre de 2023.

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