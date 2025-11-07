inklusion logo Sitio accesible
Mercurio retrógrado comienza el fin de semana y estos son los estragos que podrías sentir

Un cambio energético se aproxima: Mercurio retrógrado llega para sacudir emociones, replantear planes y poner a prueba tus vínculos. ¿Estás listo para fluir con el caos?

Se acerca Mercurio Retrógrado: ¿cómo puede afectarnos?
Agostina Olguín | DR
En los próximos días comienza Mercurio retrógrado, un fenómeno que muchos asocian con giros inesperados y alteraciones en el estado emocional. Se dice que, con su llegada, las energías se desajustan, afectando sentimientos, planes y formas de comunicación.

Este evento astronómico es, en realidad, una ilusión óptica: desde la Tierra parece que el planeta retrocede sobre su órbita. Aun así, su simbolismo sigue teniendo un fuerte impacto. Es la tercera y última vez que ocurre este año, y promete sacudir varios aspectos de la vida cotidiana.

Según menciona Horóscopo Negro, esta etapa llega con su clásica dosis de drama, aunque esta vez con doble intensidad. Las emociones pueden desbordarse y la mente llenarse de dudas o pensamientos repetitivos. Todo parece moverse con lentitud, los ánimos fluctúan y las reacciones se tornan más impulsivas. Este tránsito puede generar:

  • Dudas emocionales y dificultad para expresar lo que sientes.
  • Nostalgia o reaparición de personas del pasado.
  • Malentendidos en vínculos afectivos.
  • Sensación de caos interno o falta de enfoque.
  • Necesidad de introspección y revisión personal.

¿Cuándo comienza Mercurio Retrógrado?

A lo largo de 2025 se registran tres periodos de Mercurio retrógrado, y estamos a punto de atravesar el último del año. Este fenómeno, asociado con pausas, reencuentros y replanteos, invita a revisar lo que quedó pendiente. Cada vez que ocurre, parece que el universo baja la velocidad para que todo se reorganice, aunque el proceso pueda sentirse confuso o desafiante.

Del 9 al 29 de noviembre, el planeta de la comunicación iniciará su aparente retroceso, transitando primero por Sagitario, un signo que impulsa la expansión, la verdad y la búsqueda de sentido. Más tarde, su energía se moverá hacia Escorpio, signo vinculado a la intensidad emocional, los secretos y la transformación.

Vogue España menciona que este cambio de signos puede manifestarse en la necesidad de revisar creencias, conversaciones profundas o vínculos que exigen mayor honestidad. Sin embargo, su influencia no se limita solo a esas fechas. Mercurio retrógrado se desarrolla en seis fases, que incluyen un período previo y posterior conocido como sombra.

Estas etapas amplían su efecto y marcan momentos clave para observar señales, reconocer patrones y ajustar lo que no fluye. Por eso, aunque oficialmente comience en noviembre, muchos ya sienten su energía moviendo pensamientos, emociones y decisiones importantes.

Algunos tips para hacerle frente a Mercurio Retrógrado

Enfrentar a Mercurio retrógrado no se trata de temerle, sino de aprender a fluir con su energía. Este periodo puede ser ideal para revisar, reflexionar y reajustar lo que parecía estar fuera de lugar. Aquí tienes algunas recomendaciones para transitarlo con calma y conciencia.

  • Revisa antes de actuar. Evita tomar decisiones impulsivas o firmar acuerdos importantes sin leer dos veces, ya que la claridad puede verse afectada.
  • Respalda tu información. Mercurio rige la tecnología y la comunicación, por lo que conviene guardar archivos y revisar los mensajes antes de enviarlos.
  • Sé paciente. Los retrasos y malentendidos pueden presentarse con mayor frecuencia; tómalo como una oportunidad para practicar la tolerancia.
  • Reconecta con el pasado. Personas o temas antiguos pueden reaparecer, ofreciendo la posibilidad de cerrar ciclos o sanar vínculos.
  • Escucha tu intuición. Aunque la mente parezca confusa, la introspección puede ayudarte a encontrar claridad y dirección.
  • Evita saturarte. Si todo parece moverse con lentitud o desorden, haz una pausa y prioriza lo verdaderamente esencial.
