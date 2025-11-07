Mercurio retrógrado comienza el fin de semana y estos son los estragos que podrías sentir

En los próximos días comienza Mercurio retrógrado, un fenómeno que muchos asocian con giros inesperados y alteraciones en el estado emocional. Se dice que, con su llegada, las energías se desajustan, afectando sentimientos, planes y formas de comunicación.

Este evento astronómico es, en realidad, una ilusión óptica: desde la Tierra parece que el planeta retrocede sobre su órbita. Aun así, su simbolismo sigue teniendo un fuerte impacto. Es la tercera y última vez que ocurre este año, y promete sacudir varios aspectos de la vida cotidiana.

Fuente: Canva Mercurio retrógrado invita a pausar, revisar y reencontrarse con lo que necesita claridad.

Según menciona Horóscopo Negro, esta etapa llega con su clásica dosis de drama, aunque esta vez con doble intensidad. Las emociones pueden desbordarse y la mente llenarse de dudas o pensamientos repetitivos. Todo parece moverse con lentitud, los ánimos fluctúan y las reacciones se tornan más impulsivas. Este tránsito puede generar:



Dudas emocionales y dificultad para expresar lo que sientes.

Nostalgia o reaparición de personas del pasado.

Malentendidos en vínculos afectivos.

Sensación de caos interno o falta de enfoque.

Necesidad de introspección y revisión personal.

¿Cuándo comienza Mercurio Retrógrado?

A lo largo de 2025 se registran tres periodos de Mercurio retrógrado, y estamos a punto de atravesar el último del año. Este fenómeno, asociado con pausas, reencuentros y replanteos, invita a revisar lo que quedó pendiente. Cada vez que ocurre, parece que el universo baja la velocidad para que todo se reorganice, aunque el proceso pueda sentirse confuso o desafiante.

Del 9 al 29 de noviembre, el planeta de la comunicación iniciará su aparente retroceso, transitando primero por Sagitario, un signo que impulsa la expansión, la verdad y la búsqueda de sentido. Más tarde, su energía se moverá hacia Escorpio, signo vinculado a la intensidad emocional, los secretos y la transformación.

Fuente: Canva Mercurio retrógrado puede alterar la comunicación: mensajes confusos, errores y malentendidos. También hay que cuidar los dispositivos electrónicos.

Vogue España menciona que este cambio de signos puede manifestarse en la necesidad de revisar creencias, conversaciones profundas o vínculos que exigen mayor honestidad. Sin embargo, su influencia no se limita solo a esas fechas. Mercurio retrógrado se desarrolla en seis fases, que incluyen un período previo y posterior conocido como sombra.

Estas etapas amplían su efecto y marcan momentos clave para observar señales, reconocer patrones y ajustar lo que no fluye. Por eso, aunque oficialmente comience en noviembre, muchos ya sienten su energía moviendo pensamientos, emociones y decisiones importantes.

Algunos tips para hacerle frente a Mercurio Retrógrado

Enfrentar a Mercurio retrógrado no se trata de temerle, sino de aprender a fluir con su energía. Este periodo puede ser ideal para revisar, reflexionar y reajustar lo que parecía estar fuera de lugar. Aquí tienes algunas recomendaciones para transitarlo con calma y conciencia.

