Horóscopo de Mhoni Vidente para octubre 2025: esto te depará el amor, el dinero y la salud

Mhoni Vidente es una de las astrologas más reconocidas del momento por lo que ha manifestado que el inicio de octubre, trae consigo amor y salud pero la clave está en la comunicación.

De esta manera es importante que se pueda practicar la escucha activa y consciente, a su vez se debe abrir la mente a la necesidad de reflexión y profundidad.

Cabe destacar que es momento en analizar lo que se hace, piensa y dice porque estás construyendo tu futuro, es importante el compromiso y la perseverancia.

¿Qué dice el horóscopo del arcángel Miguel?

Aries

La Carta de la Rueda de la Fortuna te indica que son días de empezar desde cero es decir que todo lo que quieras construir para tu futuro lo deveras hacer desde hoy y dejar el pasado que no funciono atrás de ti ,recuerda que serán unos días de un nuevo despertar a tu energía positiva que vendrá cambios positivos en cuestión laboral y profesional, tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos con 18,26 y 27 tu color es el verde y blanco.

El Arcángel Miguel te indica que estos días sean de determinación en tus proyectos de vida y autocontrol con tu carácter y temperamento recuerda que el se enoja pierde así que aries tendrá que mantener la calma posible en estos días.

Tauro

La carta del Mundo te dice que es el momento de poner los pies sobre la tierra y caminar hacia el futuro a paso firme que el éxito te espera solo trata de ser constante con tus proyectos y no dejar que tu mal carácter arruine tus planes, tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos son 02,04,31 tu color es el azul y blanco.

El Arcángel Miguel te indica que estos días sea de estabilidad y eficiencia en todos tu desempeño profesional y que tengas metas ambiciosas que serán cumplidas en este tiempo que debes de hacerte cargo de todos los problemas y darle solución.

Géminis

La carta de la Fuerza te indica que estos días va ser de tener la fuerza suficiente para enfrentar tus problemas y salir adelante recuerda que cerrando los ojos no se resuelve nada es mejor determinar que necesitas para salir adelante y esta carta te va ayudar en todo lo que vayas a realizar, tu mejor día es el miércoles tus números mágicos son 01,15 y 26 tu color es el azul y rojo.

El Arcángel Miguel te dice que esta semana vas a tener un final feliz es decir que por fin logros lo que tanto deseas para estar en paz y avanzar en tu vida profesional que el arcángel te indica que te desarrolles más en cuestión de tu trabajo y que estarás protegido de las malas energías y brujerías.

Cáncer

La carta del Emperador nos dice que es el momento de ser grande en tus pensamiento y acciones que no dejes para mañana lo que puedes realizar hoy que las energías cósmicas se alinearon a tu favor, que te viene un ascenso laboral y mejor pagado, tu mejor día es el miércoles tus números mágicos son 03,23 y 36 tu color es el verde y blanco.

El Arcángel Miguel te dice que puedes crear la vida que tu deseas es solo cuestión de mantener la Fe y alcanzaras tus metas profesionales que estos días tendrás las energías positivas a tu alrededor y será un comienzo exitoso.

Leo

En la carta del Carruaje nos indica que vas por buen camino y solo te no confíes de nada ni nadie que es importante ser perseverante que el éxito ya está en tu camino que pronto hablaras de cambios alto de puestos y mayor riqueza, tu mejor día es el miércoles tus números mágicos son 22,39 y 50 tu color es el azul y naranja.

El arcángel Miguel te dice que es el momento de quitarse todas las energías negativas y brujerías que rodean tu vida.

Virgo

En la carta del Loco es la que te indica que es el momento de poner toda tu determinación para ser alguien en la vida recuerda que esta carta del loco nos dice que todos los caminos te llevan al éxito solo es cuestión de ser constante y preparase más en cuestión de estudios, tu mejor día es el miércoles tus números mágicos son 08,11 y 48 tu color es el azul y blanco tu signo compatible es capricornio y acuario que encuentras el amor verdadero.

El arcángel Miguel que te indica que las respuestas que venían buscando se te darán en estos días para que puedas avanzar en tu vida profesional que tendrás una luz muy intensa dentro de ti para vencer todos tus obstáculos.

Libra

En la carta del tarot As de Oros nos dice que es el momento de mayor suerte en tu vida así que no lo dudes has esos cambios que necesitas para empezar de nuevo recuerda que lo más importante es crecer en lo profesional y hacer un patrimonio para tu futuro.

Tu mejor día es el miércoles tus números mágicos son 11,16 y 35 tu color es el amarrillo y naranja. El Arcángel Miguel te indica que tomes las decisiones con la razón que son momentos de madurez mental y seguir adelante en tu vida profesional.

Escorpión

En la carta del tarot te salió el Juicio que te dice que es tu momento de arreglar toda tu papelería profesional como el pasaporte, papeles de migración, títulos de propiedad que lo más importante tener todo a la mano y en orden, recibes una invitación para salir de viaje en estos días tu ve que te vas divertir mucho, te viene un nuevo cargo en tu ambiente laboral tu acéptalo que te va ir de lo mejor, tu mejor día es el miércoles tus números mágicos son 10,29 y 43 tu color es el amarrillo y naranja.

El Arcángel Miguel te va ayudar que tus metas se hagan realidad en tu vida.

Sagitario

En la carta del Sol que te indica que no dejes de ser autentico que eso te va ayudar a crecer más en lo profesional que esta carta del sol te ayuda a tener más presencia en cuestión de negocios y cierre de proyectos que este fin de mes va ser de mucho trabajo solo trata de administrar tu tiempo para que no te sientas abrumado, que tu mejor día es el miércoles tus números mágicos son 12,13 y 19 tu color es el amarrillo y rojo.

El Arcángel Miguel te indica que es el momento de actuar conforme a tus metas que no te detengas que este arcángel te ayuda a salir adelante en tu vida profesional y tener éxito.

Capricornio

La carta del Mago te indica que va ser una semana llena de cambios radicales en tu vida laboral es decir es el momento de tomar decisiones para poder avanzar y buscar un mejor puesto de trabajo y tener más ingresos económicos. Lo más importante es hacer un patrimonio en tu vida, tu mejor día es el miércoles tus números mágicos son 05,23 y 30 tu color es el blanco y negro.

El Arcángel Miguel indica que te deshagas de todo lo negativo que venias arrastrando de tiempo atrás y que es el momento preciso para tomar determinaciones para que tengas más buena suerte en tu futuro es decir transformar tu vida para mejorar.

Acuario

La carta del Ermitaño nos dice que tendrás una nuevo comienzo en lo laboral que estes preparado para estos cambios que se avecinan que te va ayudar a crecer más en lo profesional recuerda que no todo lo que brilla es oro así que trata de pensar bien todas tus propuestas de trabajo y quedarte con la mejor, tu mejor día es el miércoles tus números mágicos 06,21 y 34 tu color es el rojo y blanco.

El Arcángel Miguel te dice claramente Acto de Fe que significa que debes de dejar las inseguridades y los miedos que este arcángel te ayudar a estar fuerte en los momentos de cambio en tu vida que creas en ti y seas constante con tus metas.

Piscis

La carta del Diablo té salió en la carta del tarot y te dice que la los juegos de lotería y de azar estarán de tu lado que tus números mágicos son 06,17 y 88 y tu color es el rojo y naranja.

El Arcángel Miguel dice que vendrá a ti la riqueza que necesitas para resolver tus problemas económicos, esta carta del diablo también te recomienda no confiarte de nadie que es mejor separarse de personas negativas que no te ayuda a crecer más en lo profesional.