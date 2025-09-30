Kike Mayagoitia alaba la chispa de Alfredo Adame para insultar: ¿se aliarán en La Granja VIP?

Kike Mayagoitia reconoció que Alfredo Adame , otra de las celebridades que competirá con él en el reality de TV Azteca La Granja VIP, supo cómo sacarle provecho a una situación que pudo terminar con su carrera en la televisión: ¿se viene una poderosa alianza en el establo?

¿Qué opinó Kike Mayagoitia de los insultos virales de Alfredo Adame?

Como parte de su exitoso tour de medios, Kike Mayagoitia sostuvo una entretenida charla con nuestra host digital Mallezaa en la que aceptó que competir con Alfredo Adame será muy interesante por toda la trayectoria que el “Golden boy” tiene en el entretenimiento y cómo logró superar episodios virales difíciles volviéndose... ¡más viral! con sus saludos picantes.

“Me encanta, Alfredo Adame ha encontrado la forma de resurgir de las cenizas con estas polémicas, una y otra vez, y de estos conflictos, de estas peleas, ha vuelto a retomar el foco, él lo ha hecho muy bien”, reconoció.

Para el conductor de Venga la Alegría, el caso del “Golden boy” es uno de los más llamativos del espectáculo porque ahora hasta vende saludos con “mentadas”, algo muy difícil de lograr en un mundo en constante cambio.

“Alfredo Adame es una persona que insulta y da risa (…) él encontró que tiene ese carisma para ofender, tanta gente ya le compró el personaje, para mí lo que hace es maravilloso porque encontró una forma de mantenerse vigente en esto”, expresó.

Kike reconoció que ya tiene bien estudiado a Alfredo Adame para saber a qué atenerse ahora que convivirá con él en La Granja VIP pero no para afectarlo, sino para entender cómo el público comenzó a amar tanto a una celebridad que, en otras circunstancias, pudo ver terminada su trayectoria.

¿Crees que Kike Mayagoitia planee aprovechar la fuerza, experiencia y carisma de Alfredo Adame para aliarse con él en La Granja VIP? ¡Todo podría ocurrir y por eso te invitamos a no perderte un solo minuto del reality show!

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

La Granja VIP, el reality show extremo de éxito internacional que unirá a Kike Mayagoitia y Alfredo Adame en un 24/7 por primera vez, se estrenará el próximo 12 de octubre del 2025 a las 08:00 de la noche a través de la señal de Azteca UNO.

Las actividades para cada día confirmadas por la producción son las siguientes e incluyen de todo, desde la competencia para elegir al capataz hasta la traición: