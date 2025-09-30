Mariachis quedan atrapados en una inundación y su reacción se hace viral: VIDEO

El pasado domingo 28 de septiembre, se registraron fuertes lluvias en varios lugares de la Ciudad de México y el Estado de México. Debido a la gran cantidad de agua caída es que muchos ciudadanos resultaron afectados, hubo inundaciones y severas consecuencias.

Fuertes lluvias en CDMX han dejado grandes afectaciones en Gran Canal [VIDEO] Las fuertes lluvias que se han presentado en la CDMX han dejado varias inundaciones y causado grandes afectaciones, principalmente en la avenida Gran Canal.

Dentro de este panorama desolador es que han surgido diferentes historias y entre ellas ha surgido una bastante graciosa. Esto es porque una banda de mariachis quedó atrapada en la inundación pero tomaron la situación con mucho humor.

Las redes sociales han replicado la viralización de este video en donde podemos ver a una agrupación que estaba atrapada en el medio de la inundación. Ellos se encontraban arriba de un auto amarillo pero no cayeron en la desesperación y tomaron el momento con risas.

“Hay alguien aquí con vida” se escucha decir a uno de ellos, emulando la frase que aparece en la trama central de la película Titanic, de James Cameron. Otro de los integrantes manifestaba “estamos perdidos” por lo que muchos usuarios recordaron la icónica frase de Paola Suárez y Wendy Guevara, “LasPerdidas”.

¿Cómo reaccionaron los mariachis ante la inundación?

En el medio de la inundación se puede ver a uno de los mariachis con el agu

a a nivel de la cintura y con mucho frío. Ante esto le dicen entre risas que apague las luces ya que puede ocasionar un corto en la unidad.

Otro de ellos se burla a su modo de la situación y se cuestiona sobre su situación: “Yo de estar pisando escenarios internacionales, ahora dónde estoy”.

Los mariachis se movilizaban en una unidad tipo hatchback y en el video se puede ver que el agua les llegaba hasta las ventanas por lo que no había posibilidad de que funcionara el auto ante la gran inducción que se observaba.

Así es que en las redes sociales podemos ver las reacciones de los usuarios que respondieron con miles de likes y comentarios. Ante todo se destaca que los músicos decidieron “convertir una situación negativa en positiva”, mientras otros señalan que “vivimos en un bello país”.