De Ángela Aguilar a Kenia Os, ellas son las estrellas que fueron clientas de Micky Hair, estilista abatido en CDMX

El asesinato de Miguel Ángel de la Mora Larios, dueño de Micky Hair Salón, evidencia la inseguridad que padecen los habitantes de la Ciudad de México. El hecho se perpetró el pasado 29 de septiembre afuera de su establecimiento, en la calle Moliere y casi esquina con avenida Presidente Masaryk, considerada como una de las vías más caras del mundo, según reportes de Porpiedades.com y Real Estate Analytics, por lo que era concurrido por personalidades como las cantantes Ángela Aguilar y Kenia Os.

Se tiene conocimiento de la cartera de clientes de De La Mora Larios debido a posts en redes sociales, en donde se puede encontrar fotos de dichas cantantes. En el Instagram de Micky Hair Salón también aparecen los rostros de la actriz Natasha Dupeyron, la modelo María Fernanda Beltrán Figueroa, la empresaria Regina Peredo Gutiérrez, así como diversas influencers, entre las que destacan Piscila Escoto, Odette Orlena y Diana Esparragoza, supuesta nieta de Juan José Esparragoza Moreno, apodado “El Azul”, fundador del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, el ataque a Miguel Ángel fue directo y con arma de fuego, efectuado por hombres que iban a bordo de una motocicleta, sin determinar cuántos eran ni el calibre de las pistolas que utilizaron para el ataque. Asimismo, la corporación policiaca señaló que trabaja de la mano con la Fiscalía General de Justicia para analizar las cámaras de videovigilancia de la zona y de esta forma dar con los responsables del crimen.

¿Dueño de Micky Hair Salón predijo su muerte? Esto sabemos

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, Miguel Ángel habría interpuesto una orden de restricción contra Eduardo Ederly González Martínez por presunto fraude y supuestas amenazas. Esto se dio 20 días antes de su asesinato, sin embargo, hasta el momento se desconoce la relación que el estilista habría sostenido con dicha persona.

Cabe mencionar que fue en junio del año pasado cuando inauguró la sucursal de Presidente Masaryk. “Siempre me resistí un poco a hacer lo que hoy en día soy y ejecuto, pero siempre estuvo en mí el deseo de hacer cabello y por una u otra cuestión los limité y estuve haciendo otras cosas, hasta que una amiga me invita a tomar uno de sus talleres de cabello y me enamoré de esa profesión. Y yo creo que, aunque el nombre no estaba en ese momento, fue cuando realmente nació Micky Hair”, narró en un video en redes sociales en donde habló sobre sus inicios en la industria de los salones de belleza.

