Toñita, ex integrante de La Academia, sufre un accidente; ¿cuál es su estado de salud?

La Academia es uno de los programas más importantes en la historia de la televisión mexicana gracias a la cantidad de talento que pudo mostrar ante las cámaras. Un ejemplo de lo anterior es la cantante Toñita, quien recientemente dio de qué hablar luego de un aparatoso accidente que protagonizó.

Toñita, una de las mujeres más queridas en la historia de La Academia, reveló haber sufrido un accidente que ahora mismo la mantiene en silla de ruedas. ¿Cuál es su estado de salud actual y qué fue lo que le ocurrió? Si quieres conocer más detalles al respecto, quédate con nosotros.

¿Qué le pasó a Toñita y por qué está en silla de ruedas?

De acuerdo con una revista de espectáculos nacional, Toñita sufrió una fuerte caída que le provocó una dolorosa lesión en una de sus piernas, hecho que la obligó a ser trasladada en silla de ruedas. Cabe destacar que esta situación habría ocurrido durante las últimas horas de este lunes 29 de septiembre.

Te puede interesar: ¿Cuál fue el primer enemigo de Toñita en Survivor México?

En la publicación, se menciona que Toñita habría sufrido una caída en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la cual fue suficientemente grave como para provocarle un esguince en una de sus piernas. Este hecho, en consecuencia, hizo que fuera trasladada en silla de ruedas previo a la presentación que tendrá en los siguientes días.

¿Cuál es el estado de salud de Toñita tras el percance?

Cabe mencionar que, pese a lo aparatoso que suena el asunto, Toñita se encuentra en buen estado de salud. De hecho, se sabe que viajará a la ciudad de Guadalajara, en Jalisco, dado que tiene una presentación, motivo por el cual se espera que esta situación no merme su participación en el evento.

Cabe mencionar que la carrera de Toñita ha sido por demás llamativa desde su participación en La Academia, así como en otros proyectos relacionados con TV Azteca. Uno de estos fue precisamente Survivor México, en donde la cantante de 45 años tuvo una actuación destacada que le hizo ganarse el cariño de propios y extraños.