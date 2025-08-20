Si tienes esta moneda conmemorativa de 20 pesos podrías ganar hasta 1,000,000

En internet ha comenzado a circular una majestuosa moneda conmemorativa de 20 pesos que guarda consigo un peso histórico por demás llamativo, pero que en distintos mercados digitales tiene un precio que asciende al 1,000,000 de pesos. ¿Cuáles son sus características y por qué dicho valor?

Lo primero que debes saber es que esta moneda conmemorativa de 20 pesos se acuñó en el año 2021 y forma parte de la familia del Banco de México, por lo que esta, específicamente, hace alusión a los 700 años de la Fundación Lunar de la Ciudad de México - Tenochtitlán, lo cual la hace aún más valiosa.

Moneda conmemorativa de los 700 años de la fundación lunar de la Ciudad de México - Tenochtitlan.



700 años de historia en una moneda... 😎😎😎 pic.twitter.com/ajXrB1nylY — Enrique Aguilar (@HNU2010) October 12, 2023

¿Por qué una moneda puede valer tanto en internet?

Son muchas las razones por las cuales una simple y sencilla moneda puede tener precios estratosféricos en internet. Entre estas destacan su poco tiraje, la historia y diseño que tenga, el año de acuñación y características o, bien, errores de acuñación que las hagan únicas o muy difíciles de encontrar.

¿Qué dice el Banco de México sobre esta moneda conmemorativa de 20 pesos?

De acuerdo con Banxico, esta moneda conmemorativa de 20 pesos forma parte de la Familia C1 y tiene un diámetro de 30 mm, así como un peso de 12.67 gramos y una forma dodecagonal. Del mismo modo, cuenta con un canto estriado discontinuo, lo cual la hace preciosa a la vista.

En el anverso aparece el Escudo Nacional en relieve escultórico con la leyenda “Estados Unidos Mexicanos”. En el reverso, por su parte, se encuentra la denominación “$20”, así como el año “2021” y la ceca de la Casa de Moneda de México, así como el águila del “Teocalli de la Guerra Sagrada”.

¿Por qué vale 1,000,000 de pesos?