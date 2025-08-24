Conoce la moneda mexicana que se vende en más de 3 millones de pesos

La moneda mexicana antigua es un objeto cotizado por los coleccionistas, es todo un reto poder encontrar ejemplares en buenas condiciones, además de que en la actualidad ya es muy complejo poder encontrar alguna en circulación, por lo que su valor monetario aumenta notablemente por ser muy cotizadas.

Hay un ejemplar que se vende en más de 3 millones de pesos, una gran suma de dinero debido a su rareza. Posiblemente, podrías tenerla en casa resguardada. Para que sepas más detalles, te explicaremos de qué ejemplar se trata.

¿Qué le da más valor a una moneda antigua?

Para que una moneda mexicana antigua sea considerada como un artículo valioso, es fundamental que cuente con ciertas características físicas, las cuales se encargaran de aumentar su plusvalía en el mercado:

Tenga bien marcados los relieves e ilustraciones, ya que nos indicará que no estuvo en circulación por mucho tiempo, haciéndola única entre los coleccionistas. Además, de ser un factor importante que le da mayor valor por su cuidado.

Que haya sido hecha con materiales preciosos como la plata o el oro.

Contengan las iniciales del ensayador, puesto que antes los expertos firmaban sus trabajos en las monedas.

¿Qué moneda es cotizada por los coleccionistas?

El ejemplar se trata de la moneda mexicana de 50 pesos, el Banxico, explica que se trata de un objeto que por un lado tiene a la diosa azteca de la luna Coyolxauhqui, el cual se mantuvo en circulación en el año de 1982, que forma parte de las piezas de la familia AA, que para los coleccionistas son auténticas joyas o tesoros al venderse.

Se destaca por ser una pieza que los usuarios pueden encontrar a la venta en más de 3 millones de pesos, debido a su gran rareza y lo difícil que es encontrarlo entre los usuarios. Claramente, el costo puede aumentar dependiendo de su calidad y el estado en el que se encuentre, en especial considerando todos los aspectos que ya mencionamos anteriormente, en malas condiciones el precio bajará notablemente.