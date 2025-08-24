Temach reta a Diego Ruzzarin a una pelea de box; así estalló la polémica entre ambos

Después de encuentro de box 2025 en la CDMX, muchos están ansiosos por conocer quiénes serán los siguientes influencers y celebridades que se enfrentarán en el ring de boxeo para el 2026. Aunque no se ha anunciado nada al respecto, ya se especula quiénes podrían ser los siguientes en incorporarse al evento mediático.

Recientemente, el creador de contenido Temach, retó a Diego Ruzzarin para verse el próximo año en el evento, siendo una batalla que muchos desean poder ver próximamente. A continuación, te detallaremos cómo empezó dicha rivalidad.

¿Cuál fue el reto de Temach a Diego Ruzzarin?

En el Supernova 2025, además de participar público en general, al evento acudieron varios artistas y celebridades, quienes estaban deseosos de poder ver el encuentro deportivo. Entre los asistentes se encontraba el Temach, quien fue entrevistado por un creador de contenido y cuestionado sobre con quién le gustaría enfrentarse, contestando lo siguiente:

“Con Ruzzarin, ya lo vi, estamos como del pre, le voy a decir a ver si se jala”

Aunque en un inicio parecía que los comentarios eran en forma amistosa para tener el encuentro para el 2026, ahora todo ha dado un giro de 360 grados. Es una realidad que entre Diego Ruzzarin y el otro creador de contenido ha existido cierta rivalidad en el área digital y en el contenido que realizan.

¿Qué comentó Diego Ruzzarin?

Diego Ruzzarin al conocer la propuesta del otro creador de contenido, lo tachó de “cobarde”, explicando que desde hace dos años lo ha invitado a tener un debate y no ha tenido respuesta al respecto. Para después aclarar que con gusto acepta el encuentro deportivo en el ring.

Incluso, después propuso que podrían hacer primero el debate y después subirse al ring para enfrentarse, destacando que lo va a superar notablemente en ambos encuentros sin ningún tema, además de solicitar al público que le envíen el mensaje al Temach para oficializar el encuentro.

Hasta el momento, no se ha anunciado quienes participarán oficialmente en el Supernova 2026, pero considerando todas las rivalidades que se han retado para subir al ring, podemos ver que se vienen importantes encuentros deportivos, provocando que haya un gran interés por el público.