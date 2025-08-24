Emiliano Aguilar defiende a su madre de los comentarios de Pepe Aguilar

Emiliano Aguilar es el hijo mayor del cantante Pepe Aguilar, quien en sus redes sociales se ha encargado de publicar su estilo de vida. Sin embargo, recientemente ambos se encuentran en el ojo del huracán debido a una polémica que ha surgido en las redes sociales.

En una entrevista, el líder de la dinastía Aguilar, realizó una serie de declaraciones sobre la madre de su primer hijo, comentarios que desataron el enojo de Emiliano, dejando un contundente mensaje en las redes sociales. Conoce cuáles fueron los hechos.

¿Qué dijo Pepe Aguilar sobre la mamá de Emiliano Aguilar?

Para entender mejor todo, hay que aclarar el contexto. En una entrevista realizada por la periodista de espectáculos, Pepe Aguilar dio algunos detalles sobre el distanciamiento de su hijo Emiliano Aguilar. Explicando que su hijo no vivió con él y que por diversas situaciones en pareja, su mujer decidió tomar al pequeño e irse. Mencionando lo siguiente:

“Tuve que empezar desde cero, porque se llevó todo”

Aunque los comentarios lo dijo con risas, resaltó que después de que su hijo fue alejado de él, el cantante hizo lo posible por verlo una vez más. No obstante, no culpa a nadie al respecto, detalla que la situación que provocó que su relación con primogénito no fuera positiva.

¿Qué respondió Emiliano Aguilar a Pepe Aguilar?

Al darse a conocer los comentarios que hizo Pepe Aguilar sobre la madre de Emiliano Aguilar, el joven no se quedó callado al respecto. En sus redes sociales, publicó un video comentando lo siguiente:

“¿Qué hicieran ustedes si tuvieran un jefe (papá) que tiene los medios, y cualquier cosa que dice los medios lo escuchan, y en una entrevista habla mal de tu mamá y habla mal de ella, que supuestamente hizo esto, cuando es mentira?”

Recalcando que todas las declaraciones que hizo son falsas, además de ser un momento que el cantante aprovechó, puesto que su madre no tiene los medios y se encuentra sola en casa sin la posibilidad de defenderse ante dichos comentarios. Abajo del video publicado se encuentra acompañado del texto de “Te quiero mucho jefa”.

Incluso, para recalcar la situación, publicó la entrevista que se realizó al cantante, acompañado del mensaje que dice: “Mi jefa se la rifó, gracias a ella soy como soy y no voy a dejar que nadie hable mal de ella jamás. Los trapos se levan en casa, no de esa manera”.