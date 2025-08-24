Gala Montes presume fotos tras derrota contra Alana Flores

Ya se cumplió una semana desde la derrota de Gala Montes contra Alana Flores, un evento que aún sigue generando mucha polémica al respecto. Desde los comentarios que hizo la cantante en las ruedas de prensa, hasta la forma en que se desempeñó encima del ring de boxeo.

Después del tiempo que ha transcurrido, la actriz en sus redes sociales presume fotos de todas las actividades que ha realizado después del evento, dejando en claro que su popularidad y carrera artística continúan con total normalidad.

¿Qué fotos ha presumido Gala Montes?

Por un instante, Gala Montes se había encontrado en el ojo del huracán al ser fuertemente criticada por sus comentarios y actitudes previos al encuentro con Alana Flores, provocando una ola de críticas por parte del público que vería el evento.

Después de una semana, parece que dichos comentarios y controversia bajaron notablemente, puesto que ahora vemos a la actriz donde presume varias fotos, donde se le ve con una melena lacia y rubia, portando un vestido negro con detalles dorados, que la hace lucir espectacular.

El outfit se debe a su participación en un reconocido musical. Incluso, compartió varios videos donde se le ve cantando y bailando, donde el público le aplaude por las presentaciones que ha realizado en los últimos días, acompañado de otras importantes actrices y actores mexicanos con quienes comparte el escenario.

¿Qué ha sido de Alana Flores?

Gala Montes no es la única que presume sus fotos en redes sociales, puesto que Alana Flores también se le ha visto activa en sus redes sociales. En su más reciente foto, se le ve con una pose normal, invitando a sus seguidores a comentar cómo les ha ido en su día. Dejando en claro que regresó a la creación de contenido y a seguir ejercitándose.

En otra imagen, se le ve que modela un traje diseñado con equipo de boxeo antiguo, el cual fue sustituido por uno nuevo para los niños luchadores que entregaron las prendas. Por otro lado, también en sus redes compartió todos los cinturones que se ha ganado en otros encuentros de boxeo, recalcando su gran pasión y compromiso al deporte.