Ni siquiera imaginas por qué ronronean realmente los gatos... y no, no es de felicidad

Los gatos son una de las mascotas más queridas por el ser humano, aunque es un animal difícil de tratar en algunas ocasiones, debido a su comportamiento, a veces tan aislante y agresivo. Una pregunta que se hacen frecuentemente los dueños o cualquier persona es por qué ronronean y se han hecho diversos estudios, los cuales arrojan resultados diferentes. Por lo anterior, así debes de criar a tu gato si no quieres batallar .

Durante décadas se especuló que los gatos ronroneaban como una forma de comunicarse con el ser humano, pero diversos estudios arrojaron que los felinos producen este singular sonido a los pocos días de nacidos, con la finalidad de ayudar a su madre a localizarlos y alimentarlos. Conoce la regla 3-3-3 sobre estas mascotas que muy pocos dueños conocen .

Los felinos ronronean por diferentes motivos, entre ellos: supervivencia, sanación y calma.|IA

Por ello, en la edad adulta, algunos siguen produciendo este mismo sonido cuando tienen hambre. Pero también se explica que algunos ronronean cuando están sobresaltados o después de un momento de estrés.

¿El ronroneo de los gatos sana?

El portal BBC publicó un artículo en el que diferentes investigadores aseguran que el ronroneo de los gatos sana, pues se cree que las vibraciones rejuvenecen físicamente y ayudan a fortalecer sus huesos. Por lo anterior, los felinos suelen ronronear después de dormir, como una manera de evitar lesiones por esfuerzo excesivo.

Se cree que los ronroneos son de gran beneficio para el ser humano, pues el acariciar a uno durante un tiempo prolongado ayuda a eliminar el estrés y disminuir la presión arterial. Por ello, estudios refieren que el tener un gato podría reducir significativamente el riesgo de sufrir un derrame cerebral.

En conclusión, los gatos ronronean por diferentes cosas, y ello depende de cada uno, pues mientras unos lo hacen por felicidad o para comunicarse, los otros para:

