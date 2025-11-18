No creerás cuál es el verdadero significado de la palabra “carnal": ya ni querrás decirle así a tu amigo

Hay infinidad de maneras de llamar a un amigo, y cada persona va eligiendo la palabra que le resulta más natural según su relación, su personalidad y su forma de expresarse. Las lenguas están llenas de apodos afectuosos que nacen de costumbres, historias locales o simples modismos, y cada región adopta los suyos. En México, “carnal” se volvió una de las expresiones más representativas para hablar de un amigo cercano, casi como un sello cultural.

Es un término profundamente arraigado en la vida cotidiana y suele transmitir confianza, camaradería y una sensación de vínculo casi fraternal. Sin embargo, pese a su uso extendido, pocos se toman el tiempo de revisar qué significa realmente. Si uno acudiera al diccionario, descubriría que la Real Academia Española define “carnal” como aquello relativo a la carne, a lo corporal o al deseo físico, un sentido que se aleja por completo de la intención amistosa que se pretende transmitir.

Fuente: Canva No solo carnal: existen muchas formas de llamar a un amigo en México. Algunas más nuevas y otras más tradicionales que forman parte del lenguaje propio del país.

Por esta razón, no siempre resulta conveniente utilizarlo para referirse a un amigo. La distancia entre su significado formal y el uso cotidiano puede generar connotaciones que muchos desconocen y que, en ciertos contextos, pueden resultar incómodas o confusas.

Por eso, algunas personas prefieren optar por formas de trato que no den pie a interpretaciones ambiguas y que reflejen con claridad el tipo de vínculo que quieren expresar. Al final, la lengua ofrece suficientes alternativas como para elegir la que mejor se ajuste al sentimiento real que se quiere comunicar.

¿Desde cuándo se usa la palabra "carnal" para referirse a los amigos?

El “carnal” como forma de llamar a un amigo en México no tiene una fecha exacta de nacimiento, pero empezó a escucharse fuerte desde los 60 y 70, sobre todo en los barrios y entre los grupos de jóvenes. Era una manera de decir “somos casi hermanos”, y la palabra se fue quedando porque sonaba auténtica, cercana y muy de la calle.

Fuente: Canva ¿Desde cuándo se usa en México la palabra “carnal” para llamar a un amigo?”

Con los años, el término explotó aún más gracias al cine de barrio, la música y todo lo que venía de la cultura urbana y chicana. Personajes, canciones y hasta programas de tele lo repetían tanto que terminó viajando por todo el país. De repente, “carnal” ya no era solo de un barrio: era parte del lenguaje mexicano.

Hoy “carnal” sigue vigente y más que nunca. Puede que algunos lo usen más que otros, pero mantiene ese toque de confianza total, esa demostración de que hay uniones que trascienden hasta volverse familia. Es una palabra que se ganó un lugar propio: simple, directa y con mucho sabor a amistad real.

¿Hay otras formas de decir "amigo" en México?

En México existen muchas maneras informales de decir “amigo”, y cada una tiene su propio toque. La Academia Española indica que el más usado es “wey” funciona casi como una palabra comodín: puede sonar amistoso, divertido o simplemente parte natural de la conversación.

También están “compa” y “cuate”, dos términos clásicos que transmiten cercanía inmediata; el primero se siente más relajado y moderno, mientras que el segundo es tradicional, pero igual de cálido.

No importa si dices carnal, cuate o güey; lo que realmente vale es rodearte de amigos de verdad. No importa si dices carnal, cuate o güey; lo que realmente vale es rodearte de amigos de verdad.

Además, hay expresiones que se eligen según el ambiente o el tipo de relación. “Bro” se volvió común entre jóvenes por influencia del inglés, “manito” o “manita” tienen un tono más suave y de confianza, y “socio” se utiliza cuando hay una mezcla de camaradería y buena vibra.

Al final, el español mexicano ofrece muchas opciones, y cada una refleja la personalidad y la forma en que se conecta con la otra persona.