Estos son los diseños más increíbles para armar tu casa de jengibre en Navidad

En Navidad se llevan a cabo diversas tradiciones que cada vez toman más fuerza. Una de ellas es la de armar la casa de jengibre que se ha vuelto tendencia y no puede faltarte en esta festividad.

Falta muy poco para que llegue Navidad pero el espíritu navideño se hace presente desde ahora. En TikTok ya se pueden ver las tendencias de las casas de jengibre y los creadores de contenido han dado ha conocer cuáles son sus favoritas que además pueden ser adquiridas en tiendas del país.

Luego de estas recomendaciones vas a querer ir corriendo a comprar las casas de jengibre para disfrutar solo o también con pareja, amigos o hijos. Encontrarás de distintos sabores y precios.

¿Cuáles son las mejores casitas de jengibre?

Hay tiendas como Waldosy las Tiendas 3B,que tienen buenos precios aunque los tamaños y sabores varían. Elige tu casita de jengibre favorita:

Casa de jengibre Tiendas 3B

Aquí puedes encontrar dos opciones. La primera es la clásica casa de jengibre para armar por 49 pesos que incluye las galletas, el glaseado y el confeti para decorar.

La segunda opción mientras también viene para decorar que incluyen dos galletas, una de Santa Claus y otra de árbol de Navidad que puedes decorar a tu gusto y sentirte repostero.

Casita de jengibre de Bodega Aurrera y Walmart

En estas tiendas están las casitas de jengibre para armarde170gr con un costo de 59 pesos mexicanos y se pueden conseguir tanto en las tiendas físicas como en línea. Cabe destacar que este costo es exclusivo para las de Great Value, pues también existen otras de sabores y marcas que pueden a tener costos más elevados.

Kit de galleta para decorar cookies de M&MS: Esta mini casita tiene un costo de 179 peso mexicanos con 198 gramos.

Casa de jengibre Waldos

Otra opción es esta casa de jengibre de 795 gramos por199 pesos y que incluyen las galletas para armar la casita, el glaseado y bombones para decorar. Además en su oferta también hay una caja con dos galletas del hombre de jengibre que también se pueden decorar.

Casa de Jengibre de La Esperanza

En esta tienda ofrecen una de las más virales que es la casita navideña de las Pastelerías Esperanza que incluye galletas, accesorios de dulces para decorar y el glaseado que simula la nieve por un precio de 220 pesos mexicanos.

Casa de jengibre de Costco

Por último tenemos un kit para armar tu casita de jengibre aun precio de 369 pesos, pero esta es de las más grandes que se ofrecen en el mercado con 1.78 kilogramos. Cuenta con decoraciones hechas a mano con betún, una corona, una puerta, un muñeco de nieve y cuatro ventanas.