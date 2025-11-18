Estas son las primeras imágenes de los bebés de Martha Higareda

La vida de la actriz Martha Higareda mantenía expectantes a sus miles de seguidores luego de que de un día para el otro desapareciera de sus redes sociales. La ausencia llenó de intriga a sus fanáticos pero la mayoría coincidía en que seguramente la actriz había dado a luz a sus hijas y eso finalmente fue confirmado.

La espera terminó y las redes sociales de Martha Higareda volvieron a mostrar actividad. Fue con la gran noticia de que había sido mamá de gemelas por lo que junto a su esposo Lewis Howes compartieron un emotivo video junto a palabras que ilustran el momento que están viviendo.

¿Cómo anunció Martha Higareda el nacimiento de sus hijas?

Fue a través de su cuenta de Instagram que Martha Higareda publicó un video en el que se observan sus manos y las de su marido. Poco a poco, sus manos se van movimiento hacia los costados para develar las pequeñas manos de sus primeras hijas.

“Bienvenidas al mundo a nuestras gemelas. Estamos tan bendecidos y agradecidos con Dios por el milagro de la vida”, se lee en el posteo que la actriz y su esposo Lewis Howes compartieron. Los likes no tardaron en llegar por lo que se trata de una alegría compartida.

¿Cómo se encuentra de salud Martha Higareda y sus hijas?

La ausencia de Martha Higareda en sus redes sociales no solo alimentó los rumores de que podría haber dado a luz, sino que despertó alertas sobre su estado de salud y el de sus pequeñas. Al respecto, el posteo que hizo su esposo señala que “Martha y una de las bebés tuvieron algunos sustos de salud, pero ahora se están recuperando y tanto las bebés como su mamá están bien y más adelante les vamos a compartir lo que vivimos”.

No se brindaron mayores precisiones sobre los inconvenientes que atravesaron pero el posteo dejó en claro que Martha Higareda y sus gemelas se encuentran muy bien y la familia comenzó a vivir una nueva etapa.

“Gracias por todo su amor y apoyo. Gracias a nuestra maravillosa familia y amigos que nos han apoyado incondicionalmente durante este tiempo. No sé qué haríamos sin su apoyo. Gracias a Dios”, cierra el posteo de Martha Higareda.

