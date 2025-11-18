Estas son las primeras imágenes de los bebés de Martha Higareda
Tras un tiempo alejada de las redes sociales, Martha Higareda reapareció con una gran noticia. La actriz confirmó que fue mamá de gemelas.
La vida de la actriz Martha Higareda mantenía expectantes a sus miles de seguidores luego de que de un día para el otro desapareciera de sus redes sociales. La ausencia llenó de intriga a sus fanáticos pero la mayoría coincidía en que seguramente la actriz había dado a luz a sus hijas y eso finalmente fue confirmado.
La espera terminó y las redes sociales de Martha Higareda volvieron a mostrar actividad. Fue con la gran noticia de que había sido mamá de gemelas por lo que junto a su esposo Lewis Howes compartieron un emotivo video junto a palabras que ilustran el momento que están viviendo.
¿Cómo anunció Martha Higareda el nacimiento de sus hijas?
Fue a través de su cuenta de Instagram que Martha Higareda publicó un video en el que se observan sus manos y las de su marido. Poco a poco, sus manos se van movimiento hacia los costados para develar las pequeñas manos de sus primeras hijas.
“Bienvenidas al mundo a nuestras gemelas. Estamos tan bendecidos y agradecidos con Dios por el milagro de la vida”, se lee en el posteo que la actriz y su esposo Lewis Howes compartieron. Los likes no tardaron en llegar por lo que se trata de una alegría compartida.
¿Cómo se encuentra de salud Martha Higareda y sus hijas?
La ausencia de Martha Higareda en sus redes sociales no solo alimentó los rumores de que podría haber dado a luz, sino que despertó alertas sobre su estado de salud y el de sus pequeñas. Al respecto, el posteo que hizo su esposo señala que “Martha y una de las bebés tuvieron algunos sustos de salud, pero ahora se están recuperando y tanto las bebés como su mamá están bien y más adelante les vamos a compartir lo que vivimos”.
No se brindaron mayores precisiones sobre los inconvenientes que atravesaron pero el posteo dejó en claro que Martha Higareda y sus gemelas se encuentran muy bien y la familia comenzó a vivir una nueva etapa.
“Gracias por todo su amor y apoyo. Gracias a nuestra maravillosa familia y amigos que nos han apoyado incondicionalmente durante este tiempo. No sé qué haríamos sin su apoyo. Gracias a Dios”, cierra el posteo de Martha Higareda.