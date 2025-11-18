¿Quién durmió con La Capataz? Fabiola Campomanes eligió a esta granjera para ser su Invitada

Anoche, tras un acelerado duelo, Fabiola Campomanes derrotó a La Bea y se convirtió en La Capataz de la semana 6 en La Granja VIP. Sin embargo, hubo un cambio en las reglas respecto a la persona que le acompañaría a la Habitación del Capataz y, esta vez, la afortunada fue Lis Vega.

Fabiola Campomanes escogió a Lis Vega para compartir la Habitación del Capataz

En la semana 6 de La Granja VIP, las reglas cambiaron para elegir a la figura de Capataz y su Invitado. Para empezar, el público pudo votar por las dos personas que se enfrentarían en duelo para obtener este importante puesto; La Bea y Fabiola Campomanes fueron elegidas por el público y, tras una intensa competencia, la segunda ganó.

El otro cambio importante fue que Fabiola tuvo la oportunidad de escoger a la granjera que la acompañaría en la Habitación del Capataz; este beneficio no se había otorgado desde la primera semana del reality show, en que Sergio Mayer Mori eligió a Kim Shantal. Fabiola seleccionó a Lis Vega, su mejor amiga dentro de La Granja VIP.

Durante los próximos días, Lis Vega podrá disfrutar las amenidades de la Habitación del Capataz: dormir en una cama más amplia y en un espacio privado, comer bocadillos y darse un baño de burbujas. Sin embargo, ella NO es inmune a la nominación como Fabiola, ni tampoco tiene mayor poder sobre los granjeros.

Esta semana no hubo una votación especial para elegir al Invitado, pero sí hay otra dinámica en la que puedes participar: puedes decidir qué peón irá a El Duelo.

Cómo votar para elegir al peón que competirá en El Duelo

Durante este martes 18 de noviembre, están abiertas las votaciones para determinar qué peón se enfrentará a un granjero en El Duelo; quien pierda queda automáticamente nominado.

Puedes acceder al sitio web oficial de La Granja VIP y la app TV Azteca En Vivo para votar. Tienes 10 votos para repartir entre los 4 peones y, si contestas una breve encuesta, puedes dar 10 votos más.