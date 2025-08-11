No creerás qué significa la palabra “galleta” (en muchos países no es una comida)

En el mundo contemporáneo, existen más de 7 mil idiomas, de los que se desprenden otras variantes otorgadas por sus hablantes, por lo que existe una riqueza lingüística tan amplia que está en constante transformación. Esto implica que el uso de ciertas palabras sea diferente dependiendo de en qué localización se esté, como ocurre con “galleta”, que aunque tradicionalmente se refiere a deliciosos postres, también significa algo distinto en otros lugares.

Mientras que en México esta palabra se utiliza para hablar de un bizcocho crujiente con forma redonda y plana (similar a una moneda), en países como Venezuela y Argentina, suele emplearse para mencionar a un congestionamiento vehicular, según el Diccionario de la Lengua Española. En tanto, el Diccionario Náutico indica que se trata de una estructura del herraje de un barco situada al tope del mástil, cuyo propósito es distanciar la cuerda que sostiene el mástil para evitar que caiga.

Crédito: Freepik En países como Argentina, suele usarse la palabra galleta para referirse a un congestionamiento vehicular

¿Qué otros usos se le da a la palabra galleta?

En términos más coloquiales, cuando alguien dice “te voy a dar una galleta” está advirtiendo sobre las intenciones de propinar una bofetada o golpe en el rostro y no precisamente se refiere a que va a obsequiar un bocadillo dulce. De modo que según la ubicación y origen de los hablantes, es como se puede predecir qué significa la palabra galleta y en qué sentido se está usando.

¿Cuál es el origen de la palabra galleta?

Hablando estrictamente del origen etimológico de “galleta”, el Diccionario de Etimología Etymonline, explica que galleta sería una palabra que data de 1800, cuando en el inglés americano el término “cookie” comenzó a usarse para describir a “pasteles pequeños, planos y dulces”. Aunque existen sospechas de que en realidad se usó por primera vez en 1730, pero solo hablando de “panecillos tradicionales”.

Crédito: Freepik La palabra galleta no siempre se refiere a los deliciosos postres crujientes

Asimismo, hay también una discusión en torno a si su procedencia podría remontarse al francés “galette”, ya que desde la antigüedad era así como se le decía a los pasteles de poco espesor, por lo que podría tratarse de versiones anteriores de esta receta de un exquisito postre que usualmente está hecho con sabores como chocolate y vainilla. No obstante, todavía no está del todo comprobado que se trate de una variante que fue adaptándose y transformándose para el sonido que tiene hoy en día.