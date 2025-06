No lo creerás: los mexicanos aguantamos mucho el chile por un tema psicológico, según una experta

Que en México se coma chile como si fuera condimento básico no sorprende a nadie. Lo curioso es que esa famosa tolerancia al picante de los mexicanos —que muchos extranjeros no logran explicarse— no es solo por costumbre o genética.

Según una experta, también tiene que ver con cómo funciona el cerebro… y con una pequeña dosis de adicción.

¿Por qué en México comemos tanto chile?

Desde tiempos prehispánicos, el chile ha sido parte del día a día. Hay registros de su uso milenario y hasta el gobierno mexicano lo reconoce como ingrediente clave de la identidad nacional.

No es para menos: en el país existen más de 60 variedades de chile y cada región tiene su favorito. Se usa en salsas, dulces, botanas, caldos, moles… y sí, a veces hasta en la fruta. Pero la razón va más allá del gusto: es cultural, cotidiana y hasta práctica.

Comer chile tiene beneficios más allá del sabor: ayuda a mejorar la circulación, acelera el metabolismo y contiene antioxidantes que fortalecen el sistema inmunológico.

¿Qué dice la ciencia sobre la tolerancia al picante?

Aquí entra en escena la capsaicina, el compuesto activo del chile. Esta sustancia activa las neuronas relacionadas con el dolor y, en respuesta, el cuerpo libera endorfinas y opioides naturales. ¿Resultado? Una especie de placer en medio del ardor.

Diana Lizárraga Chávez, experta del Instituto Politécnico Nacional (IPN), explicó que esta reacción genera una sensación de bienestar que puede volverse adictiva. El chile no “sabe mejor” en sí, pero genera una experiencia sensorial intensa que el cerebro empieza a buscar.

¿El picante les gusta a los mexicanos por el dolor?

Curiosamente, sí. Esa sensación de quemazón o reto se vuelve parte del ritual placentero. El cerebro no distingue entre el “dolor bueno” del picante y otras formas de satisfacción.

Por eso, muchas personas buscan repetir esa experiencia, casi como un juego entre el ardor, el aguante y el gusto, ya que lo que parece una simple botana con salsa, en realidad activa un mecanismo cerebral mucho más complejo de lo que imaginamos.