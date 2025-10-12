Oficial: SEP suspende las clases este lunes 13 de octubre para estos estados y municipios

Ante las intensas lluvias reportadas en diversas partes de México, la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que se suspenden las clases del lunes 13 de octubre, con la principal finalidad de poner en riesgo la seguridad de los jóvenes estudiantes al momento de salir de casa.

Es una medida que solamente se aplicará en ciertas zonas. Para que estés informado al respecto, te detallaremos en qué estados y municipios se aplicará para que tomes precauciones el día de mañana.

¿En qué estados no habrá clases este lunes 13 de octubre?

Se suspenden las clases del lunes 13 de octubre en los estados de Hidalgo y Veracruz, esto se debe a la presencia del Huracán Priscilla, y las tormentas de Jerry y Raymond, las cuales han provocado fuertes lluvias e inundaciones.

Es así que la SEP tomó la decisión de implementar la cancelación de actividades. Dicha medida se aplicará en los siguientes municipios de Hidalgo:

Acaxochitlán

Agua Blanca

Atlapexco

Calnali

Cardonal

Chapulhuacán

Eloxochitlán

Huautla

Huazalingo

Huehuetla

Huejutla

Jaltocán

Jacala

Juárez

La Misión

Lolotla

Metztitlán

Molango

Nicolás Flores

Pacula

Pisaflores

San Agustín Metzquititlán

San Bartolo Tutotepec

San Felipe Orizatlán

Tepehuacán

Tenango de Doria

Tlahuiltepa

Tlanchinol

Xochiatipan

Xochicoatlán

Yahualica

Zacualtipán

Zimapán

Por otro lado, la Universidad Veracruzana, anunció que la comunidad universitaria de la Región Poza Rica-Tuxpan, cancelará sus actividades del 13 al 20 de octubre. Mientras que los alumnos de Puebla, se desconoce si la cancelación de clases continuará o si ya regresarán a las aulas.

¿El 13 de octubre hay clases?

El 12 de octubre es un “Día de la Raza”, un día que se conmemora. Sin embargo, son muchos los padres de familia que se han confundido, pensando que es una fecha de descanso oficial. Sin embargo, basándonos en la Ley Federal del Trabajo, no es considerado un día feriado.

Al ver el calendario de clases de la SEP, podemos ver que el lunes 13 de octubre en los demás estados hay clases con normalidad. Solamente los estados y municipios que mencionamos anteriormente, suspenden sus clases por el clima que se mantiene.