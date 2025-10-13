¿Quién es el favorito en La Granja VIP? Esto reveló Mallezaa en el detrás de cámaras

La emoción por el estreno de La Granja VIP está al máximo, y uno de los temas que continúa dando de qué hablar ni siquiera es parte del programa principal, sino que se trata de un detrás de cámaras conducido por Mallezaa. Con su estilo desinhibido, la periodista se lanzó a recorrer los pasillos y sets de grabación para hacer una pregunta clave a quienes están detrás del reality: ¿quién es su favorito? El agregado a la pregunta es el momento sorpresivo en que llega a preguntarles.

¿Quién es el consentido del staff en La Granja VIP?

Durante su recorrido, Mallezaa entrevistó a personal de producción, maquillaje y staff técnico y de mantenimiento, de donde obtuvo respuestas que dejaron en claro que las preferencias están más divididas de lo que se pensaba. Aunque muchos nombraron a Alfredo Adame, quien suma varias menciones y hasta tiene su propio “Team Adame”, también surgieron otros nombres fuertes como Kim Shantal, Jawy, Sandra Itzel, César Doroteo “Teo”, Alberto del Río “El Patrón” y Manola Díez.

Las respuestas fueron tan espontáneas como divertidas. Algunas personas mostraron su entusiasmo con gritos y gestos de apoyo, mientras que otras lo dijeron con una sonrisa nerviosa al responder frente a la cámara inesperadamente. Lo cierto es que desde el primer día, las apuestas están puestas y el fandom interno ya tiene sus equipos.

¿Qué dijo Mallezaa sobre su favorito?

Después de recolectar las opiniones, Mallezaa cerró su video con la promesa de compartir una segunda parte y lanzó una pregunta al público: ¿quién es tu favorito? Aunque no reveló su elección personal al instante, todo indica que también tiene a su “granjero” predilecto. Lo que sí dejó claro fue el entusiasmo con el que se vive esta nueva edición, tanto frente como detrás de cámaras.

El video, que ha empezado a circular en redes sociales, muestra el ambiente vibrante y las múltiples personalidades que harán de esta temporada algo impredecible. Si así fue el detrás de cámaras, la competencia promete aún más sorpresas.

¿Dónde y a qué hora ver el estreno de La Granja VIP?

El estreno de La Granja VIP será transmitido por Azteca UNO a partir de las 8:00 p.m. (hora del centro de México). Además, los fans podrán seguir el reality en vivo y bajo demanda a través del sitio y app de TV Azteca, las redes sociales del programa en Instagram y TikTok (@lagranjavipmx), y por primera vez, habrá transmisión 24/7 en Disney+, donde podremos ver todo lo que ocurre dentro de la granja en cualquier momento.