¿Cómo hacer un ritual para abrir caminos laborales? El proceso es muy sencillo

Dentro del mundo de la magia y la abundancia, podemos encontrar miles de opciones para abrir los caminos laborales, procedimientos que nos aseguran ayudarnos en la obtención de un nuevo trabajo que nos proporcione una mejor paga y beneficios.

Es así que te compartiremos un ritual que tiene un proceso muy sencillo de elaboración. La técnica es muy sencilla y vas a necesitar de materiales que seguramente tienes en casa. Toma nota y no te pierdas de todos los detalles que te vamos a compartir al respecto.

¿Cómo hacer el ritual para la abundancia?

El ritual para abrir los caminos laborales, lo compartió el portal de @tarotbymon, donde explica que usaremos principalmente el fuego, ya que es un elemento potente dentro de la magia al poder representar la transformación, además de ser ideal para activar una intención y entregarla al universo para hacer su cumplimiento. Realiza los siguientes pasos:

Enciende una vela verde, y frente a ella coloca una hoja de laurel. Aprovecha el momento para pensar y visualizar las metas laborales que deseas cumplir. Ya que visualizas lo que deseas, escribe en la hoja de laurel la palabra “trabajo” o el símbolo de “$”. Usa un marcador. En un papel, escribe la frase: “Se abren los caminos hacia mi prosperidad y éxito laboral”. La hoja espolvorea con canela y quémala en la vela verde. Deja que se consuma sobre un plato. Sopla las cenizas de la hoja que quemaste. Guarda el laurel en tu cartera o bolsa; se convertirá en tu talismán.

Aunque el proceso es muy sencillo, ten mucho cuidado, aleja todo lo que se pueda quemar para evitar accidentes. Para ayudarte a meditar, puedes implementar música de meditación, te ayudará a concentrarte mejor, visualizando lo que quieres crear.

¿Por qué se usa una vela verde?

Como pudiste leer en las instrucciones para hacer el ritual para abrir los caminos laborales, te encontraste con el uso de una vela verde. Aunque parezca que es un elemento sin importancia, dentro de la magia tiene un importante simbolismo.

Se usa de color verde, ya que tiene el poder de invocar la abundancia y prosperidad, permitiendo que la energía llame a las oportunidades financieras y profesionales lleguen a tu vida. Aunque puedes hacerlo con una vela de cualquier color, de preferencia debemos de usar la que se indica para mayor efectividad. No dejes pasar el tiempo y realiza el proceso que es muy sencillo.