A quiénes no debes ponerles ofrenda del Día de Muertos

México se prepara para vivir una de las celebraciones más caras a los sentimientos de la población, el Día de Muertos. Estas festividades honran a los difuntos el 2 de noviembre pero siembra algunas dudas en torno a las tradicionales ofrendas que se realizan y por las cuales la Inteligencia Artificial (IA) ha sido consultada.

Aunque la celebración es el 2 de noviembre, comienza desde el 1 de noviembre y coincide con las celebraciones católicas del Día de los Fieles Difuntos y Todos los Santos, según un informe difundido por la Secretaría de Cultura de México.

¿En qué consiste la celebración del Día de Muertos?

La Secretaría de Cultura señala que el Día de Muertos es “una festividad mexicana y centroamericana que se celebra también en muchas comunidades de Estados Unidos, donde existe una gran población latina, e incluso en Brasil, donde se le conoce como Día dos Finados”.

En esta celebración las familias colocan altares con ofrendas en honor a los difuntos, por lo que se trata de rituales con una fuerte carga de significado y emotividad. El Día de Muertos se celebra en todo México, teniendo algunas variantes dependiendo la región o el estado, precisa el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal.

¿A quiénes no hay que ponerles ofrendas?

Como se mencionó, existen algunas dudas en torno a las ofrendas que se realizan durante las celebraciones del Día de Muertos y es por eso que ChatGPT ha sido consultado para aclarar el asunto. La IA ha analizado diferentes bases de datos que hacen alusión a esta tradición y ha elaborado la siguiente respuesta en torno a quiénes no hay que ponerles ofrendas en estas especiales fechas:

