Antrax intercambia su ventaja y consigue ayuda extra para cocinar en la gala de salvación

La gala de salvación de MasterChef 24/7 comenzó con mucha intensidad, pues con su permanencia en el reality show en juego, los cocineros hicieron todo lo posible con el fin de quedarse una semana más en la competencia y Antrax contó con una ventaja considerable para lograr el objetivo.

Antrax consigue cuatro pares de manos extra

Al inicio de la gala, los paladares más exigentes de México le comentaron a los participantes con mandil blanco los pormenores del reto y es que tendrían que preparar un menú clásico de cuatro tiempos de cantina mexicana, el cual estaría compuesto por una entrada (caldo de camarón), primer tiempo (tostadas con un guisado de su elección), plato fuerte (enchiladas libres) y postre (arroz con leche).

La Chef Zahie Téllez anticipó que habría un cocinero salvado que subiría al balcón por cada ronda y que los participantes tendrían que ir por sus ingredientes, los cuales estaban al frente de las estaciones.

Luego de las instrucciones, Claudia Lizaldi le comunicó a Antrax que, como ganador del reto express de repostería de esta mañana, tendría como ventaja la ayuda de cuatro compañeros (que no estuvieran cocinando en ese momento), uno por cada tiempo, por lo que, para la preparación del caldo de camarón se valió de la ayuda de Jazmín, quien fue la participante elegida por el público para salvarse en la gala de delantales negros de ayer.

Cabe apuntar que Julio fue el primer participante en subir al balcón, pero también fue el cocinero elegido por Antrax para asistirlo en la preparación de sus tostadas.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

El próximo domingo conoceremos al tercer y cuarto eliminado de MasterChef 24/7 y los cocineros con mandiles negros, hasta el momento, son Emmanuel, Arturo, Luis, Daniela y Claudia; la transmisión comenzará en punto de las 08:00 PM por la señal de Azteca UNO.

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