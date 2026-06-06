¿Cómo se prepara el caldo de camarón cantinero? Estos son los ingredientes de los Chefs en MasterChef 24/7

Los viernes de reto de salvación en MasterChef 24/7 suelen ser un mar de emociones, pero el episodio de este 5 de junio llevó la adrenalina al límite. Con solo quince minutos en el reloj, los participantes se enfrentaron a un desafío que parecía una carrera de velocidad pura: preparar un clásico y reconfortante caldo de camarón cantinero. La consigna de los jueces fue clara: aportar un toque innovador pero sin perder las características de este popular platillo, como el sabor y la consistencia.

En medio del caos y las estaciones encendidas, Ántrax, quien previamente había ganado la ventaja del día, decidió jugar inteligente. El beneficio le permitía recibir el apoyo de un compañero y no dudó en elegir a Jazmín para hacer equipo. Sin embargo, la verdadera brújula del plato llegó cuando el Chef Adrián Herrera se acercó a su estación.

Con su característico estilo directo y sin rodeos, Herrera compartió cuáles son los ingredientes del caldo de camarón cantinero clásico. Aquí te lo contamos.

Caldo de camarón

La receta de caldo de camarón cantinero, según el Chef Herrera de MasterChef 24/7

Mientras el tiempo corría, el chef desglosó la anatomía de un auténtico caldo de cantina, esos que reviven a cualquiera. El secreto principal, según explicó Herrera, está en el fondo: se debe infusionar el camarón seco desde el inicio para inyectarle una potencia de sabor inigualable al agua.

A partir de ahí, la lista de ingredientes tradicionales no admite atajos. El chef enumeró los elementos que no pueden faltar en la olla para lograr la textura y el picor perfectos:

Vegetales: Papa y zanahoria picadas, que aportan cuerpo y consistencia al caldo.

Los condimentos: Cebolla, ajo y el toque fresco de las hojas de cilantro.

El alma del plato: Camarón seco de buena calidad, chile guajillo para dar ese color rojo profundo y un sutil picor, y la infaltable rama de epazote, que es la que verdaderamente amarra todos los sabores y le da el sello mexicano.