Perrito se hace viral porque su dueño anunció que le ganó al cáncer

Lamentablemente, aunque no lo parezca, los canes pueden sufrir de cáncer, una enfermedad que es letal para ellos. Recientemente, un perrito ganó la batalla contra el padecimiento, ante la situación su dueño lo anunció a todo el mundo con mucha alegría.

El video de los hechos se ha vuelto viral, generando mucha felicidad entre los usuarios que vieron los hechos y la forma en que el público recibió la feliz noticia. A continuación, te detallamos cómo ocurrieron los hechos.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Todo empezó con el influencer Camilo Triana, quien en uno de sus videos de TikTok, explica que van a checar si su perrito aún tiene cáncer mediante unos exámenes médicos. Por suerte, después de una explicación médica, llegó el veredicto final, el amado can ya no tenía cáncer y su salud estaba perfecta, provocando varias lágrimas para Camilo.

Ante el gran anuncio, en la parte trasera del coche con plumo escribió la siguiente frase “Mi perro superó el cáncer”, además de invitar a los conductores a tocar su claxon para celebrar el evento, mientras el consentido can estaba en el sillón trasero.

La respuesta no se hizo esperar, ya que varios conductores y motociclistas hicieron sonar sus claxons, aplaudiendo el gran logro de la mascota. El vídeo viral ya ha reunido 3.2 millones de “Me gusta”, junto a varios comentarios que aplauden el gran momento y otros explican que sus mascotas están atravesando la misma lucha.

¿Qué síntomas tienen los perros con cáncer?

Como ya lo mencionamos, cualquier perrito o mascota es susceptible a padecer cáncer. Food and Drugs Administration explica que, conforme el perro crece, tiene una mayor probabilidad de padecer la enfermedad. Explicando que es importante hacer chequeos preventivos en los animales, para poder atender la situación a tiempo.

En el portal del Hospital Veterinario Puchol, explica que dentro de los síntomas más visibles suelen ser los siguientes:



Protuberancias o bultos.

Heridas que no terminan de cicatrizar.

Vómitos y diarreas.

Dificultad para tragar o respirar.

Por eso, ante cualquier anomalía que veamos en los animales, es importante que los llevemos al hospital para que sean atendidos. Por ejemplo, el perro del video viral pudo salir adelante gracias a todos los esfuerzos de los médicos y a su oportuno diagnóstico.