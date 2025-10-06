Esta es la playa más bonita de Veracruz, según la IA

El uso de la Inteligencia Artificial (IA) sigue expandiéndose entre ciudadanos de todo el mundo que ven en esta tecnología una gran herramienta. Ahora, se utilizó a Gemini para establecer una comparación entre las playas del estado de Veracruz para que determinara cuál de todas es la mejor.

Tomar decisiones puede resultar difícil en algunos ámbitos y es por este motivo que algunas personas recurren a aplicaciones de IA como asistentes. Es que esta nueva tecnología brinda la posibilidad de analizar diferentes fuentes de información, realizar comparaciones y, dependiendo de los parámetros establecidos por el usuario, brindar una conclusión.

¿Cuál es la playa más bonita de Veracruz?

Gemini es una de las IA más utilizadas en la actualidad y ahora fue puesta a prueba para saber qué playa de Veracruz es la más bonita. “Es difícil elegir solo una, ya que la ‘mejor´ playa puede depender de lo que busques: tranquilidad, dunas o servicios”, sentenció la aplicación.

Sin embargo, Gemini tenía que dar una respuesta tras analizar bases de datos y reseñas de turistas. Así fue como expresó que “muchas de las opciones más atractivas se encuentran en los alrededores del puerto de Veracruz y Boca del Río”.

¿Qué playa eligió la IA?

La respuesta que Gemini ofreció en esta oportunidad fue separada en dos categorías: “Playas tranquilas” y “Playas con servicios y restaurantes”. En cada una de ellas destacó a una playa en particular por lo que la ayuda a quien visita Veracruz es en torno a estos lugares:



Playa Muñecos: Ideal para relajarse lejos de las multitudes. Se encuentra a una hora de la ciudad, tiene islotes en la vista y aguas limpias con tonos azules y verdes.

Playa Mocambo: Ubicada cerca de la zona turística, es de fácil acceso y cuenta con servicios de renta de palapas y restaurantes, aunque puede tener más gente.

Finalmente, la Inteligencia Artificial se decidió por una y afirmó que “si tuviera que elegir a ‘la más bonita’ considerando belleza natural + tranquilidad + que valga la pena el viaje, me inclinaría por Costa Esmeralda o Isla de Enmedio. Costa Esmeralda ofrece un buen balance entre belleza y accesibilidad, mientras que Isla de Enmedio es más paradisiaca si no te molesta que los servicios sean más básicos”.