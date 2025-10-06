Comediante mexicano se ofrece a pagar las multas de ‘El Chicharito’ por comentarios machistas

‘El Chicharito’ Hernández, el reconocido futbolista en México, anteriormente se encontró en el ojo del huracán, después de que a sus redes sociales subiera videos en los que hacía comentarios machistas y reforzando los roles de género de la mujer en el hogar. Obteniendo el hate de varios usuarios al respecto.

“Que mejor se quede callado": Pati Chapoy opina de los comentarios de Chicharito Hernández [VIDEO] Después de los polémicos videos que subió Javier, Chicharito Hernández, el futbolista salió a pedir disculpas. Pati Chapoy reacciona al comunicado.

Ante dicha polémica, el deportista fue castigado con multas por la Comisión de Género y Diversidad de la Federación Mexicana de Fútbol. Recientemente, un comediante mexicano explicó que estaría dispuesto a pagar dichas amonestaciones. Te contamos qué fue lo que comentó al respecto.

¿Qué pasó con Javier Hernández?

‘El Chicharito’, no olvidemos que el reconocido futbolista en sus redes sociales, se encargó de subir un video en su TikTok, en el que habla sobre los roles de la mujer en el hogar, provocando un gran disgusto entre los usuarios, puesto que es una figura pública que tiene gran alcance en las redes sociales, provocando un mensaje negativo al respecto.

En una entrevista realizada por “El minuto que cambió mi destino”, el comediante mexicano Edson Zúñiga habló sobre el tema. Detallando que él está dispuesto a pagar las multas del deportista por sus comentarios machistas.

Dejó claro que esa es su opinión del deportista y que no es obligatorio adoptar dichas ideas. Explicando que él no está de acuerdo con los comentarios machistas del futbolista, detallando que en su hogar todos tienen responsabilidad en el hogar y la igualdad entre cada integrante de su familia.

¿De cuánto es la multa?

En la misma entrevista, el comediante mexicano, explicó que las multas económicas de ‘El Chicharito’ son de 386 mil pesos, cantidad que el deportista deberá pagar por los comentarios machistas que hizo en sus redes sociales.

Edson Zúñiga, explica que al conocer la situación de la multa, se intentó comunicar con el futbolista para ofrecer su ayuda, pero nunca le contestó. Por lo tanto, no hay todavía una respuesta por parte de Javier Hernández, situación que nuevamente abre el debate sobre la libertad de expresión por parte de las figuras públicas y lo rápido que pueden llegar a ciertas audiencias.