Viajar es una de las pasiones que envuelve a muchas personas. Ya sean viajes cortos o visitas que se extienden en cuanto a días y kilómetros, quienes buscan vivir experiencias en distintos rincones del mundo trabajan arduamente para poder definir sus destinos .

Es por eso que algunos recurren a aplicaciones como Gemini y ChatGPT, herramientas de Inteligencia Artificial (IA) que permiten analizar y comparar bases de datos y reseñas para, tras empalmarlas con las preferencias del usuario, ofrecer ciertas conclusiones. En esta oportunidad, esta tecnología invitó a conocer algunas playas de Oaxaca.

¿Las playas con el agua más limpia de Oaxaca?

En esta oportunidad se empleó Gemini, IA diseñada por Google, y la consulta fue concreta: ¿Qué 2 playas de Oaxaca se destacan por tener el agua más limpia y cristalina?.

La IA respondió: “Oaxaca es famoso por tener algunas de las costas más espectaculares de México, y si buscas específicamente las aguas más limpias, tranquilas y cristalinas para este 2026, hay dos opciones que se destacan por encima del resto”. En este punto, Gemini nombró a Bahía de Cacaluta (Huatulco) y Playa Carrizalillo (Puerto Escondido).

¿Qué destaca a estas playas de Oaxaca?

La respuesta de Gemini precisó que Bahía de Cacaluta (Huatulco) y Playa Carrizalillo (Puerto Escondido) son las playas de Oaxaca con el agua más cristalina, pero aclaró que ese no es el único motivo por el que se aconseja visitarlas.

La Inteligencia Artificial se encargó de detallar las particularidades que hacen de estas playas destinos ideales para conocer en 2026:



Bahía de Cacaluta (Huatulco): Es considerada por muchos como la "joya de la corona" en cuanto a pureza y transparencia. Al estar ubicada dentro del Parque Nacional Huatulco, se mantiene como una playa virgen, lejos del desarrollo urbano y el bullicio. Sus aguas son de un azul turquesa intenso y tan claras que puedes ver el fondo incluso en zonas más profundas. Es el lugar ideal si buscas una experiencia de desconexión total.