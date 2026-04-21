Las uñas acrílicas son una opción si lo que buscas son diseños un poco más largos, y en esta categoría entran las del número 2, las cuales son una buena opción si tus actividades diarias requieren realizar maniobras que puedan arruinar tu manicura y así lucir unas manos de princesa. Estos son los 5 modelos con lentejuela que te harán ver aesthetic y a la moda en la primavera2026.

Esta medida de uñas no es tan larga ni tan corta, por lo que quedan perfectas, tanto para el diario como para eventos especiales. Otro de los puntos a favor es que las puedes llevar en diferentes formas, ya sean cuadradas, almendradas u ovaladas, la que mejor te guste. Estos son los 9 modelos de manicura que combinan con todo y las puedes usar en cualquier lugar.

Los diseños de uñas del número 2

1. Animal print: Este diseño de uñas es una inspiración del color y las formas de la piel de los animales, como lo es en este caso el leopardo.

6 diseños de uñas del número 2 que te ayudarán a elegir más fácil y tus manos se verán de princesa|Pinterest

2. Detalles dorados: El diseño de tus uñas lo puedes llevar a otro nivel con la implementación de detalles dorados.

6 diseños de uñas del número 2 que te ayudarán a elegir más fácil y tus manos se verán de princesa|Pinterest

3. Geométricas: El diseño es muy llamativo por sus diferentes líneas rectas y ángulos, lo que da por resultado figuras abstractas.

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4. Estampados: Con motivo de la primavera, puedes implementar flores a tu diseño de uñas del número 2. El modelo puede variar según tu elección: Llenarlas completamente de este tipo de estampados o dejar unas solo con el esmalte.

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5. Degradadas: Si bien puede parecer un french, la realidad es que es la combinación de 2 colores con un efecto suave que va de un rosa nude a un blanco difuminado en las puntas de las uñas.

6 diseños de uñas del número 2 que te ayudarán a elegir más fácil y tus manos se verán de princesa|Pinterest

6. French clásicas: Nada mejor que un diseño tradicional si no sabes qué tipo de manicura utilizar, ya que las french son unas incondicionales y las puedes usar en la forma que más te agrade.