5 ideas para que tu cabello crezca rápido

El cabello sigue siendo una parte sumamente importante de nuestra imagen y personalidad. Cuidarlo es de suma importancia si queremos vernos siempre bien y jugar con los estilos, colores y texturas nos permite lucirnos con diferentes looks.

Noticias Michoacán del 20 de abril 2026

Sin embargo, algunas personas sufren cada vez que deben cortar su cabello ya que parece que su crecimiento se detiene o inician un proceso de desarrollo demasiado lento. Aunque existen casos en los que sucede todo lo contrario, hallarle una solución a la lentitud toma cierta importancia.

¿El cabello deja de crecer?

Para saber sobre el tema se consultó a la aplicación Gemini que fue concreta con su respuesta: “El cabello no deja de crecer de forma definitiva a menos que exista una condición médica subyacente o un daño folicular permanente”. Esta Inteligencia Artificial (IA) precisó que lo que sucede es que cada hebra atraviesa un ciclo natural compuesto por tres fases: anágena (crecimiento activo), catágena (transición) y telógena (reposo y caída).

De todos modos, Gemini puso de relieve que, con el paso del tiempo y debido a factores genéticos o cambios hormonales, el ciclo puede verse afectado por un proceso llamado miniaturización. En este caso, la fase de crecimiento se acorta y los folículos producen cabellos cada vez más finos, cortos y débiles hasta que, en algunos casos, dejan de ser visibles, destaca la IA.

¿Cómo hacer que el cabello crezca rápido?

Gemini añade que la velocidad de crecimiento suele disminuir ligeramente con la edad, pero mientras el folículo permanezca sano y activo, seguirá cumpliendo su función biológica de generar fibra capilar.

Es en este marco que la Inteligencia Artificial afirma que lograr que el cabello crezca de manera rápida y saludable requiere un enfoque mixto entre nutrición interna y cuidados externos. Para acelerar el proceso, comparte cinco ideas prácticas y efectivas:

Masajes capilares con aceites naturales: Estimular la circulación sanguínea en el cuero cabelludo permite que los folículos reciban más nutrientes.



Cómo hacerlo: Dedica 5 minutos al día a masajear tu cabeza con las yemas de los dedos haciendo movimientos circulares.

Potenciador: Usa aceites como el de romero (conocido por estimular el crecimiento) o el de coco para hidratar a la vez.

El último aclarado con agua fría: El agua muy caliente debilita la fibra capilar y abre la cutícula, lo que provoca rotura. Al finalizar tu ducha, utiliza agua templada o fría. Esto ayuda a sellar las cutículas, aporta brillo y protege el largo del cabello, evitando que tengas que cortarlo por puntas abiertas.

Dieta rica en biotina y proteínas: El cabello está compuesto principalmente de una proteína llamada queratina. Si no consumes suficiente material de construcción, el crecimiento se estanca.



Qué incluir: Huevos, frutos secos, semillas de girasol, legumbres y pescados. Estos alimentos son ricos en biotina y zinc, esenciales para la formación de nuevo cabello.

Evita el "efecto tijera" por rotura: Muchas veces el cabello sí crece desde la raíz, pero se rompe en las puntas, dando la sensación de que está estancado.



Tip Pro: Sustituye las fundas de almohada de algodón por unas de seda o satén. El algodón genera fricción y absorbe la humedad natural del pelo; la seda permite que se deslice sin romperse durante la noche.

Cepillado consciente: Cepillar el cabello con demasiada fuerza o cuando está muy mojado (momento en que es más elástico y frágil) causa micro-roturas.

