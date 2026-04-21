La RAE dice qué significa la palabra “niño” en otros países y te dará escalofríos pensarlo

El lenguaje es sumamente extenso y hay muchas palabras que forman parte del vocabulario de las personas por "inercia". Sin embargo, también existen términos que tienen doble sentido y que en ocasiones se utilizan con connotaciones inesperadas, como sucede con "niño", que según la RAE, no solo incluye a las infancias y casi nadie lo sabe.

De acuerdo con el manual de la Real Academia Española, esta expresión no siempre se emplea para hablar de menores, sino que a veces suele referirse a las mujeres que no han perdido su virginidad. Es decir, incluye al grupo de personas que todavía no tienen su primera relación sexual con un tercero y es una expresión común en países como Nicaragua, Paraguay, Honduras, Bolivia y República Dominicana.

¿Qué otros significados tiene la palabra "niño"?

Además de la particular referencia a toda aquella mujer que no ha comenzado su vida sexual, la palabra niño resguarda otros sentidos documentados por la RAE. Por ejemplo, en Andalucía, las Islas Canarias y Honduras, suele usarse para hablar de adultos que permanecen solteros.

Hay regiones donde se usa la palabra “niño” de forma totalmente inesperada|Imagen creada con IA

También está el modismo de varias regiones de Latinoamérica que utilizan "niño" para mencionar a los individuos que parecen "actuar con ingenuidad", pero con un toque irónico. Es decir, como una especie de reproche a que a pesar de su edad hagan o digan cosas que son incorrectas, especialmente cuando parecen actos intencionales.

Esta es la definición OFICIAL de la RAE para los términos "niño" y "niña"

En el sentido estricto oficial de la palabra, la RAE detalla que las palabras "niño" y "niña" hacen referencia a las infancias y se define como "individuo de pocos años". A diferencia de lo que ocurre en otros casos, no hay tantos sinónimos conocidos y dependiendo de la región son los que se emplean, incluyendo opciones como crío, infante, chico y pequeño, por mencionar algunos.

La RAE indica que la definición oficial de “niño” y “niña” hace referencia a las infancias|Canva

Este término aplica de diferentes maneras según el contexto, pues un artículo de Welcome to the United Nations, señala que abarca desde el nacimiento hasta los 18 años; mientras que otras explicaciones indican que es solo hasta los 11 años, que es cuando comienza la pubertad.