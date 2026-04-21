La RAE dice qué significa la palabra “niño” en otros países y te dará escalofríos pensarlo
Aunque es un término que se usa con mucha frecuencia, son pocas las personas que saben cuál es el oscuro sentido que hay detrás y la RAE lo confirmó.
El lenguaje es sumamente extenso y hay muchas palabras que forman parte del vocabulario de las personas por "inercia". Sin embargo, también existen términos que tienen doble sentido y que en ocasiones se utilizan con connotaciones inesperadas, como sucede con "niño", que según la RAE, no solo incluye a las infancias y casi nadie lo sabe.
De acuerdo con el manual de la Real Academia Española, esta expresión no siempre se emplea para hablar de menores, sino que a veces suele referirse a las mujeres que no han perdido su virginidad. Es decir, incluye al grupo de personas que todavía no tienen su primera relación sexual con un tercero y es una expresión común en países como Nicaragua, Paraguay, Honduras, Bolivia y República Dominicana.
¿Qué otros significados tiene la palabra "niño"?
Además de la particular referencia a toda aquella mujer que no ha comenzado su vida sexual, la palabra niño resguarda otros sentidos documentados por la RAE. Por ejemplo, en Andalucía, las Islas Canarias y Honduras, suele usarse para hablar de adultos que permanecen solteros.
También está el modismo de varias regiones de Latinoamérica que utilizan "niño" para mencionar a los individuos que parecen "actuar con ingenuidad", pero con un toque irónico. Es decir, como una especie de reproche a que a pesar de su edad hagan o digan cosas que son incorrectas, especialmente cuando parecen actos intencionales.
Esta es la definición OFICIAL de la RAE para los términos "niño" y "niña"
En el sentido estricto oficial de la palabra, la RAE detalla que las palabras "niño" y "niña" hacen referencia a las infancias y se define como "individuo de pocos años". A diferencia de lo que ocurre en otros casos, no hay tantos sinónimos conocidos y dependiendo de la región son los que se emplean, incluyendo opciones como crío, infante, chico y pequeño, por mencionar algunos.
Este término aplica de diferentes maneras según el contexto, pues un artículo de Welcome to the United Nations, señala que abarca desde el nacimiento hasta los 18 años; mientras que otras explicaciones indican que es solo hasta los 11 años, que es cuando comienza la pubertad.