Pocos recuerdan esta moneda de 5 centavos: hoy la venden en 4,5 MILLONES de pesos

Cada vez son más frecuentes las colecciones de dinero en efectivo, conformadas especialmente por modelos que ya están fuera de circulación. Muestra de ello, la moneda de 5 centavos que a simple vista parece no tener ningún valor, pero que podría valer una gran fortuna al venderse.

A través de plataformas de venta en línea y locales especializados en numismática, está a la venta una moneda de 5 centavos inspirada en Josefa Ortiz de Domínguez, acuñada en 1976. Al tratarse de un modelo extinto hace más de 30 años, se considera ya como edición antigua, lo que ha incrementado su valor y alcanza ya una oferta de venta por 4.5 millones de pesos mexicanos, un estimado de 242 mil dólares, por el tipo de cambio actual.

De acuerdo con información del Banco de México, este diseño cuenta con un relieve escultórico con la leyenda “Estados Unidos Mexicanos” en la parte superior y en la efigie principal se aprecia un retrato de Josefa Ortiz de Domínguez, junto a un pequeño ícono de la Casa de Moneda de México.

Crédito: Mercado Libre Por sus características, esta moneda de 5 centavos puede valer una fortuna

¿Cuántas monedas conmemorativas de Josefa Ortiz de Domínguez existen?

Los diseños en honor a personajes clave de la historia nacional han sido una inspiración constante para la fabricación de monedas y billetes mexicanos. Una de las figuras recurrentes es Josefa Ortiz de Domínguez, quien formó parte de la Independencia de México.

Con el paso del tiempo, la imagen de la también recordada como “La Corregidora de Querétaro”, fue utilizada para 5 modelos distintos entre 1942 y 2010, con denominaciones establecidas conforme a la economía del país. Los numismas que ya forman parte de exclusivas colecciones, son:



Moneda de 5 centavos, 1942.

Moneda de 5 centavos, 1950.

Moneda de 5 centavos, 1954.

Moneda de 5 centavos, 1976.

Moneda de 5 pesos, 2010, edición conmemorativa por el Bicentenario de la Independencia de México que incluyó a personajes como Guadalupe Victoria, Ignacio Allende, Vicente Guerrero, Miguel Hidalgo y Costilla y José María de Morelos.