Esta es la peligrosa razón por la que no debes pintar tu casa de blanco, según el Feng Shui

Seguramente has notado cómo la tendencia de pintar los hogares totalmente de color blanco se ha vuelto una de las más populares y llamativas por el sentido de elegancia que ofrece a este espacio. Sin embargo, ¿sabías que el Feng Shui no recomienda esta situación? Aquí conocerás las principales razones de ello.

Como sabes, el Feng Shui no es más que una disciplina asiática, más precisamente china, que tiene como objetivo el equilibrio de las fuerzas y las energías dentro de tu hogar. Ante este hecho, expertos en dicha filosofía constantemente lanzan recomendaciones a sus seguidores que guardan relación con la paz interior.

¿Por qué el Feng Shui no recomienda pintar tu casa de blanco?

A pesar de tratarse de una apuesta segura para muchas personas gracias a su aportación de luminosidad, claridad, orden, amplitud y limpieza, la realidad es que, para los amantes del Feng Shui, pintar la casa de blanco se ha vuelto uno de los errores más constantes que se realizan día a día entre las personas.

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@harmoniaespacios ¿Sabías que el color de las paredes impacta directamente la energía de tu hogar? 🌈✨ Pintar todas las paredes de blanco puede parecer una opción segura, pero esto puede generar una sensación de inseguridad, inestabilidad y desconexión con el hogar. 😵🏡 Envíale este video a esa persona que tiene toda su casa pintada de blanco... Le estarás haciendo un gran favor energético! 😉💫 ♬ Instrumental - Vibe - pedrin cria

Y es que, de acuerdo con Monserrat Beltrán para Tiene Sentido Podcast, un exceso de este color tiende a afectar las energías que existen en el hogar. Aquí, la intención es no tener todo completamente blanco, pues si cuentas con un hogar de este color y, además, tienes productos o muebles de la misma tonalidad, la situación puede ser contraproducente.

Distintas opiniones coinciden en que un hogar totalmente blanco pueden hacer referencia a lugares de “laboratorio” o “quirófano”, por lo que, dentro de las propuestas a tener en cuenta, destacan alternativas de contraste que rehúyan a esa sensación de frialdad y que, a su vez, puedan aportar calidez al hogar.

Detalles decorativos, la clave para una casa blanca

La experta en Feng Shui hace hincapié en lo importante que es establecer pequeños detalles decorativos en el hogar que permitan hacer la diferencia, mismas que pueden ser cortinas de distinto color, mesas de comedor con una tonalidad distinta o, bien, distintos muebles que combinen con el tono blanco que se refleja en tu hogar.