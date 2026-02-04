Estas son las principales características de una persona narcisista, según la psicología

Son muchas las personas que consideran que, en su entorno cercano o incluso en su familia, existen personas narcisistas que han hecho que su tranquilidad se dispare a niveles insospechados. Si tú consideras que alguien así vive alrededor de ti, es preciso que conozcas sus principales características de acuerdo con la psicología.

Carla Palavezzati, licenciada en psicología, explica que el concepto de narcisismo guarda relación con un origen griego y, en esencia, se experimenta en personas con problemas importantes en su vida mediante su desempeño laboral, la relación que tiene con otras personas o, incluso, su ámbito académico, por citar algunos ejemplos.

¿Cuáles son las características de las personas narcisistas, según la psicología?

Las personas que son narcisistas suelen reaccionar a la defensiva ante cualquier crítica que exista en su contra, pues de acuerdo con la experta en psicología su estado de ánimo suele cambiar con facilidad cuando no se sienten seguros o superiores al resto de las personas que los acompañan en un lugar específico.

@pgrodriguezpolo El narcisista te va a quererr juzgar y culpar por tus reacciones, pero nunca se va a hacer responsable de las acciones que te llevaron a actuar así... ⸻ Si quieres reprogramar tu mente y tomar el control de tu vida, Escríbeme al Whatsapp +507.6272.4881 #amor #InteligenciaEmocional #Autoconocimiento #SaludMental #RodriguezPolo ♬ original sound - pgrodriguezpolo

Estas personas, además, suelen presentar conductas explotadoras, manipuladoras y agresivas, sobre todo en posiciones de poder que van fraguando a lo largo de los años. Se sabe que el narcisismo tiende a que la persona que lo tiene maltrate a sus seres queridos e, incluso, a personas con las que se desenvuelve en el día a día.

A su vez, dos características interesantes en este tipo de personas es que suelen ser encantadores y atractivos al ojo público debido a la facilidad que tienen para realizar relaciones que se van lastimando con el paso del tiempo. Finalmente, los narcisistas también son envidiosos deseando siempre lo que otro más tiene.

¿Cuál es la definición de una persona narcisista?

El portal Clínica Mayo menciona que este tipo de personas suelen mostrar dificultades para interesarse por los sentimientos de otros seres , pues detrás de una apariencia fuerte y segura, existe una sensibilidad extrema a la crítica que, a su vez, genera mucha inseguridad en ellos, mismos que no desean mostrar por ningún motivo.